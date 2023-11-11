Суд на Кубани признал незаконным отказ фермеру в аренде 87 га сельхозземель

Фермер из Отрадненского района добился признания незаконным отказа властей Кубани в предоставлении ему в аренду 87 га земель сельхозназначения. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрация Краснодарского края Фото: пресс-служба администрация Краснодарского края

Глава КФХ Александр Сидоркин из станицы Подгорной Отрадненского района Кубани выиграл спор у регионального департамента имущественных отношений. Суды признали отказ департамента в предоставлении аграрию участка площадью 87,4 га из земель сельскохозяйственного назначения в аренду незаконным. Поводом для отказа стали сведения департамента (как выяснилось впоследствии, некорректные) о том, что в границах земельного участка расположены водный объект и дороги, кроме того, границы спорного участка подлежат уточнению.

В июне соответствующий иск удовлетворил Арбитражный суд Краснодарского края, впоследствии с его выводам согласилась апелляция, а теперь и кассационная инстанция – Арбитражный суд Северо-Кавказского округа (АССКО).

В хода кассационного рассмотрения представитель департамента мотивировал необходимость отмены решения тем, что фермеру было отказано ввиду некорректной информации о земельном участке, имевшейся у госоргана на момент рассмотрения его заявления. Потому, говорил он, правильно было был не признавать действия чиновников незаконными, а просто обязать их заново рассмотреть заявление и вынести по нему новое решение. Однако АСККО с таким подходом не согласился и оставил судебные акты нижестоящих инстанций в силе.

Теперь краевые власти обязаны опубликовать информацию о предстоящем предоставлении земельного участка. Такой упрощенный порядок предусмотрен для предоставления земли фермерам. Если по истечении 30 дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан или КФХ о намерении участвовать в аукционе на право аренды не поступят, договор будет подписан первым обратившимся главой КФХ, отмечается в судебном акте.

Михаил Волкодав

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