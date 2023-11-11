«Краснодар» не смог победить «Зенит», но сохранил лидерство в Чемпионате России

Футбольный клуб «Краснодар» сыграл вничью с действующим чемпионом России петербургским «Зенитом». Встреча в Санкт-Петербурге в рамках 14-го тура РПЛ завершилась со счетом 1:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Краснодар» Фото: ФК «Краснодар»

Весь первый тайм участники состязания обошлись без забитых голов. Лишь на 63-й минуте счет на табло сумел открыть полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян. Однако уже на 70-й минуте хозяева поля удалось сравнять сократить отставание — 1:1. Этот же счет и стал итоговым.

По итогам матча «Краснодару» с 32 очками удалось остаться на первом месте в турнирной таблице. «Зенит» на второй строчке отстает на два балла. Следующую встречу подопечные Владимира Ивича проведут 26 ноября на выезде против «Урала» из Екатеринбурга.

Александр Орлов

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