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Коммерсантъ FM
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Брянский губернатор заявил о четырех сбитых БПЛА

Над Стародубским муниципальным округом силами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотника, заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Регион регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. 31 октября при обстреле села Алейниково в том же муниципальном округе были повреждены три административных здания. В ночь на 1 ноября над Брянской областью сбили БПЛА.

Кроме того, вчера, 10 ноября, ночью два украинских беспилотника были перехвачены над территориями Московской и Смоленской областей. Смоленский губернатор Василий Анохин сообщил, что никто не пострадал.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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Лаура Кеффер

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