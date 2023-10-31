В Брянской области при обстреле повреждены три административных здания

Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил в своем Telegram-канале обстрел села Алейниково в Стародубском муниципальном округе, расположенном у границы с Черниговской областью Украины. Пострадавших нет, но повреждения есть у трех административных зданий, двух легковых автомобилей, двух жилых домов и хозяйственных построек. Также, по словам господина Богомаза, нарушено энергоснабжение села.

Брянская область, как и другие приграничные регионы России, часто подвергается обстрелам. В последний раз местные власти сообщали об огне со стороны Украины в середине прошлой недели: 25 октября над областным центром были уничтожены четыре украинских беспилотника. За две недели до того из-за обстрела брянского приграничного поселка Суземка ранения получили четыре человека. Из-за частых обстрелов в Брянской области повышен уровень террористической опасности и действует средний уровень реагирования.

Сергей Толмачев, Воронеж