Минобороны: два беспилотника ВСУ сбито над Брянской и Курской областями

Министерство обороны России сообщило об уничтожении двух украинских беспилотников над территорией Брянской и Курской областей в ночь на 1 ноября.

«В течение ночи 1 ноября пресечены попытки террористических атак киевского режима с помощью БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации»,— пояснили в министерстве. Там уточнили, что дроны были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны. Над какими населенными пунктами были уничтожены беспилотники, не уточняется. Губернаторы Курской и Брянской областей Роман Старовойт и Александр Богомаз информацию о сбитых над регионами дронах пока не прокомментировали.

Накануне, 31 октября, российское военное ведомство рассказывало о перехвате двух украинских беспилотников самолетного типа над Курской областью. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов