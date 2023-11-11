Застрявших в КНР туристов вывезли по автомобильному мосту через Амур

Россиян, застрявших на китайской таможне Хэйхэ, вывезли по трансграничному автомобильному мосту Кани-Курган через Амур, сообщило генконсульство РФ в Харбине. Туристы не могли пересечь китайско-российскую границу с 3 ноября

«Российские граждане в составе 152 человек прошли все контрольные процедуры на китайской стороне и выехали в Россию по автомобильному мосту Кани-Курган—Хэйхэ»,— рассказали в диппредставительстве (цитата по «Интерфаксу»).

Там уточнили, что россияне прошли пограничное оформление в китайском пункте пропуска на острове Большой Хэйхэ. Затем их привезли на автомобильный пункт пропуска Хэйхэ, где они пересели на российские автобусы и по мосту направились на автомобильный пункт пропуска Кани-Курган, а оттуда — в пункт пропуска Благовещенск.

По состоянию на 9 ноября около 200 туристов застряли на российско-китайской границе из-за ледостава на Амуре. Они обвинили таможню в дезорганизации и попросили срочно вывезти их по трансграничному автомобильному мосту через Амур. Россияне получили отказ от местного Минтранса, который утверждал, что «условий для работы с пассажирами на этом пункте пропуска еще нет». Вчера, 10 ноября, министерство сообщило, что людей все же вывезут по мосту.

Лаура Кеффер