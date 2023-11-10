Застрявших в КНР туристов все же вывезут по автомобильному мосту через Амур

Российских и китайских граждан, которые застряли в Благовещенске и Хэйхэ из-за проблем с перевозкой туристов по Амуру, будут вывозить по трансграничному автомобильному мосту через Амур с завтрашнего дня, 11 ноября, сообщил минтранс Приамурья. Ранее ведомство сообщало, что перевозка пассажиров по мосту невозможна, однако спустя несколько дней последовало заявление, что вывоз туристов начнется 11 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Амурской области Фото: Правительство Амурской области

«Мы сейчас получили подтверждение от всех контрольных ведомств об организации экстренного вывоза российских граждан из Хэйхэ и отправки китайских граждан из Благовещенска по международному мосту, используя инфраструктуру смешанных пунктов пропуска... Сегодня мы информируем российских и китайских граждан и туроператоров, чтобы у всех было время прибыть в смешанные пассажирские пункты пропуска Благовещенска и Хэйхэ для прохождения контрольных процедур»,— заявила и. о. министра транспорта Светлана Попова.

Ведомство сообщило, что проработана схема движения пассажирских автобусов: они будут прибывать через автомобильный мостовой переход в смешанный пункт пропуска Благовещенска для завершения таможенных процедур. Паспортный контроль туристы будут проходить в автомобильном пункте пропуска «Кани»—«Курган». Также будет отработана схема в обратном направлении.

Российским гражданам, которым срочно нужно пересечь границу, необходимо прибыть 11 ноября в смешанный пункт пропуска «Хэйхэ» в 9:30 амурского времени (3:30 мск). Китайским гражданам — в пассажирский порт Амурассо в 7:00 пекинского времени (2:00 мск), подчеркивает региональный минтранс. Всем остальным рекомендуют воздержаться от поездок в Китай без острой необходимости.

Ранее сегодня, 10 ноября, «РИА Новости» со ссылкой на источник в МИД РФ сообщало, что застрявших в России туристов планируют вернуть домой самолетами или через другие погранпереходы.

В этот же день генконсульство России в Харбине подготовило и опубликовало рекомендации туристам, как уехать в Россию, минуя проблемный пункт пропуска «Благовещенск»—«Хэйхэ». Туристам советуют пересекать границу в городах Суйфэньхэ (на границе с Приморским краем) и Маньчжурия (граничит с Забайкальским краем).

Анна Яшина, Благовещенск