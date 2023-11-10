Застрявших в КНР туристов все же вывезут по автомобильному мосту через Амур
Российских и китайских граждан, которые застряли в Благовещенске и Хэйхэ из-за проблем с перевозкой туристов по Амуру, будут вывозить по трансграничному автомобильному мосту через Амур с завтрашнего дня, 11 ноября, сообщил минтранс Приамурья. Ранее ведомство сообщало, что перевозка пассажиров по мосту невозможна, однако спустя несколько дней последовало заявление, что вывоз туристов начнется 11 ноября.
Фото: Правительство Амурской области
«Мы сейчас получили подтверждение от всех контрольных ведомств об организации экстренного вывоза российских граждан из Хэйхэ и отправки китайских граждан из Благовещенска по международному мосту, используя инфраструктуру смешанных пунктов пропуска... Сегодня мы информируем российских и китайских граждан и туроператоров, чтобы у всех было время прибыть в смешанные пассажирские пункты пропуска Благовещенска и Хэйхэ для прохождения контрольных процедур»,— заявила и. о. министра транспорта Светлана Попова.
Ведомство сообщило, что проработана схема движения пассажирских автобусов: они будут прибывать через автомобильный мостовой переход в смешанный пункт пропуска Благовещенска для завершения таможенных процедур. Паспортный контроль туристы будут проходить в автомобильном пункте пропуска «Кани»—«Курган». Также будет отработана схема в обратном направлении.
Российским гражданам, которым срочно нужно пересечь границу, необходимо прибыть 11 ноября в смешанный пункт пропуска «Хэйхэ» в 9:30 амурского времени (3:30 мск). Китайским гражданам — в пассажирский порт Амурассо в 7:00 пекинского времени (2:00 мск), подчеркивает региональный минтранс. Всем остальным рекомендуют воздержаться от поездок в Китай без острой необходимости.
Ранее сегодня, 10 ноября, «РИА Новости» со ссылкой на источник в МИД РФ сообщало, что застрявших в России туристов планируют вернуть домой самолетами или через другие погранпереходы.
В этот же день генконсульство России в Харбине подготовило и опубликовало рекомендации туристам, как уехать в Россию, минуя проблемный пункт пропуска «Благовещенск»—«Хэйхэ». Туристам советуют пересекать границу в городах Суйфэньхэ (на границе с Приморским краем) и Маньчжурия (граничит с Забайкальским краем).