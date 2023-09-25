Говорите не под протокол

Правительство рассчитывает разграничить полномочия МВД и контрольно-надзорных ведомств в отношении бизнеса: полиции могут запретить наказывать предпринимателей за нарушение обязательных требований, выполнения которых власти требуют в рамках контрольно-надзорной деятельности (КНД),— соответствующий законопроект подготовил Минюст. Бизнес и эксперты проблему избыточных полномочий полиции в части КНД признают, впрочем, документ, по их мнению, недостаточно амбициозен — полиции оставляют немало «бизнес-полномочий».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полномочия полиции по контролю предпринимательства сохранятся лишь для случаев высокого и очевидного риска охраняемым ими общественным ценностям

Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ Полномочия полиции по контролю предпринимательства сохранятся лишь для случаев высокого и очевидного риска охраняемым ими общественным ценностям

Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ

Минюст опубликовал на regulation.gov.ru проект поправок к ряду статей КоАП, призванных разграничить полномочия полиции и контрольно-надзорных органов в отношении бизнеса. Если документ будет принят, возбуждать дела об административных правонарушениях, связанных с невыполнением обязательных требований, смогут только контрольно-надзорные ведомства (не распространяется на полномочия прокуроров). Для этого авторы предлагают исключить из КоАП «отдельные полномочия» полиции по составлению протоколов и рассмотрению дел о правонарушениях «в тех сферах общественных отношений», в которых органы внутренних дел полномочиями не наделены. Впрочем, полиция сможет привлекать бизнес к ответственности, если требуется «оперативное реагирование на нарушения» для «эффективной защиты охраняемых законом ценностей», следует из пояснительной записки.

Напомним, запретить полиции наказывать бизнес за нарушения в компетенции контрольно-надзорных органов поручил по итогам ПМЭФ президент Владимир Путин. Ранее на необходимости запрета настаивала Генпрокуратура: в ведомстве заявляли о внепроцессуальных проверках, которые не входят в прямые обязанности полиции и мешают нормальной работе предпринимателей в условиях санкций. Признавал проблему и бизнес. Собеседник “Ъ”, знакомый со схемой работы Белого дома и Генпрокуратуры, пояснял, что инициатива понадобилась надзорному органу в рамках расширения собственных полномочий по ограничению серой активности сотрудников МВД (см. “Ъ” от 18 августа). В ответственном за реформу КНД Минэкономики “Ъ” сообщили, что поддерживают законопроект.

В деловых сообществах законопроект концептуально поддерживают. Как напоминает руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России» Екатерина Авдеева, проблема, которую может решить проект закона, возникла в связи с коллизией норм законов «О госконтроле» (248-ФЗ) и «О полиции» (3-ФЗ): фактически часть нарушений подпадала под оба закона, и это создавало возможность для злоупотреблений. Заместитель исполнительного директора «Опоры России» Иван Ефременков отмечает, что предложенные поправки способствуют снижению административного давления на бизнес, хотя документу недостает «амбициозности»: «Полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях у органов внутренних дел по действующему КоАП много — речь идет о более чем сотне статей, многие из которых непосредственно касаются бизнеса. При этом исключений новый законопроект предполагает не так много, как хотелось бы».

На это же указывает бизнес-омбудсмен Борис Титов: законопроектом упраздняются «далеко не все» полномочия МВД, которые пересекаются с полномочиями контрольно-надзорных органов — из-за лазейки о возможности привлекать бизнес к ответственности для «эффективной защиты охраняемых законом ценностей». Екатерина Авдеева называет оговорку «логичной»: без нее полномочия, которые необходимы полиции для осуществления оперативного выявления правонарушений и реагирования на них, были бы «необоснованно ограничены», в таком виде, по ее мнению, проект логично продолжает реализацию риск-ориентированного подхода в КНД.

Оперативность длиной в год Омбудсмен Борис Титов отмечает, что «помехи от действий полиции» возникают еще до возбуждения административного дела: «Полиция имеет право появляться на месте правонарушения и производить определенные мешающие действия, даже если постановление в итоге будет подписано другим чиновником». Бизнес-омбудсмен напоминает, что соответствующие полномочия прописаны в законе «О полиции» — и предлагает вносить поправки именно в него. Беспокоит господина Титова и то, что Минюст предлагает установить годичный срок давности для привлечения к административной ответственности по целому ряду «предпринимательских» статей. Авторы проекта закона объясняют это желанием обеспечить «объективное и всестороннее рассмотрение дела». «Но закон "О госконтроле" 248-ФЗ определяет, что контрольные мероприятия проводятся оперативно. Вряд ли срок в год совпадает с понятием оперативности»,— заключает господин Титов. Диана Галиева

Кристина Боровикова, Диана Галиева