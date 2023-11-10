СБ ООН проведет сегодня заседание по Ближнему Востоку
Совет Безопасности (СБ) ООН сегодня, 10 ноября, проведет заседание, посвященное палестино-израильскому конфликту. Об этом сообщил офис представителя генсека ООН. Встреча по теме «Ситуация на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос» состоится в 15:00 по местному времени (23:00 мск), передает ТАСС.
Война между Израилем и палестинским движением «Хамас» продолжается с 7 октября. В прошлом месяце СБ ООН не согласовал ни один из четырех проектов резолюции по палестино-израильскому конфликту. В частности, Совбез дважды — 17 и 25 октября — отклонял проекты, предложенные Россией. РФ и Китай заблокировали резолюцию, разработанную США. «Хамас» поблагодарил обе страны за это.
О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Терроризм подвергся резкому обсуждению».