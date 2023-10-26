Глава политбюро «Хамаса» поблагодарил РФ и КНР, не поддержавших резолюцию США в СБ ООН

Глава политбюро палестинского движения «Хамас» Исмаил Хания высоко оценил позиции России и Китая в Совете безопасности ООН и их решение наложить вето на резолюцию США о палестино-израильском конфликте, сообщается в Telegram-канале «Хамаса».

Исмаил Хания также поблагодарил все страны, входящие и не входящие в Совбез ООН, которые призвали прекратить «израильскую агрессию» в секторе Газа. Он призвал мировое сообщество обязать Израиль соблюдать международное право и права человека.

За резолюцию США проголосовали десять стран, три выступили против, включая ОАЭ. Мозамбик и Бразилия воздержались. В предложенном проекте говорится, что стороны «однозначно отвергают и осуждают чудовищную террористическую атаку», совершенную палестинским движением «Хамас» при атаках на Израиль. Вместе с тем в документе нет призыва к прекращению огня. Кроме того, в проекте подчеркивается право всех стран на самооборону, содержится призыв к немедленному освобождению заложников, которых «Хамас» удерживает в секторе Газа.

Вчера, 25 октября, Совбез ООН также не принял резолюцию России о палестино-израильском конфликте. Проект поддержали Китай, Гана и ОАЭ. США и Великобритания проголосовали против. Еще девять стран воздержались. В проекте резолюции содержится призыв к немедленному прекращению огня, отмене предписания жителям сектора Газы переместиться на юг, организации гуманитарных коридоров, освобождению гражданских заложников. Вместе с тем в документе осуждается нападение палестинского движения «Хамас» на Израиль 7 октября, а также «неизбирательные удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре в Газе».

Это второй проект резолюции, предложенный Россией в рамках палестино-израильского конфликта. Голосование по первой версии прошло 17 октября. Совбез ООН его также не принял, против проголосовали США, Великобритания, Франция и Япония. США объяснили свою позицию тем, что в документе содержался призыв прекратить огонь, но не осуждались действия «Хамаса».

О ситуации в ООН на фоне войны в Израиле — в материале «Ъ» «Организация объединенных нотаций».