Троллейбусы останутся в парке

Арбитражный суд Кубани отказал производителю троллейбусов ООО «Алькор» из Псковской области во взыскании 140 млн руб. с мэрии Краснодара за произведенные машины. Основанием для отказа стало решение мэрии об одностороннем отказе от контракта. Эксперты в области госзакупок считают, что исполнитель действовал согласно законодательству, поэтому у него есть все шансы обжаловать решение суда.

Подпись: Компания «Алькор» намеревается взыскать с мэрии Краснодара 140 млн руб. за изготовленные корпуса троллейбусов, несмотря на односторонний разрыв контракта со стороны городских властей

Фото: Пресс-службы администрации Краснодара

Арбитражный суд Краснодарского края отказал производителю троллейбусов ООО «Алькор» во взыскании с департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Краснодара 140 млн руб. за произведенные по муниципальному контракту машины. Основанием стало новое решение мэрии об одностороннем отказе от контракта (одно ранее уже признавалось незаконным). Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

В начале 2021 года власти Краснодара объявили о запуске собственного производства троллейбусов на базе Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления (КТТУ). Соответствующее соглашение подписали администрация города, КТТУ и ООО «Алькор». Изначально планировалось до конца 2021 года собрать 10 транспортных средств, а в перспективе — собирать до 30 единиц техники ежегодно.

В апреле 2021 года на тестовую обкатку был выпущен первый троллейбус, однако вскоре машину сняли с линии после представления краевой прокуратуры. Ведомство обратило внимание на отсутствие у собранного в Краснодаре на базе кузова «Алькор» троллейбуса сертификата «Одобрение типа транспортного средства» (ОТТС). В мэрии тогда заявили, что это был не новый троллейбус, а капитально отремонтированный «ЗиУ-682» 1988 года выпуска, просто в рамках ремонта замене подверглись 98% деталей машины.

Муниципальный контракт, который был заключен в июне 2021 года, предполагал уже не производство троллейбусов, а изготовление кузовов для них. Договор должны были исполнить к 30 сентября того же года. Когда «Алькор» изготовил 10 кузовов для троллейбусов на 140 млн руб., заказчик отказался принимать их, сославшись на отсутствие сертификата ОТТС, и в одностороннем порядке отказался от сделки. «Алькор» обжаловал этот отказ и выиграл дело, решение по которому устояло вплоть до Верховного суда.

Параллельно с этим ООО «Алькор» подало иск в Арбитражный суд Краснодарского края к мэрии Краснодара о взыскании 140 млн руб., предусмотренных в качестве оплаты по контракту. Суд в итоге отказал производителю троллейбусов в возмещении потраченных на сотрудничество с администрацией Краснодара средств, поскольку в апреле 2023 года мэрия приняла еще одно решение об одностороннем выходе из троллейбусной сделки «в связи с неисполнением контракта». Подробно суть новых претензий мэрии в решении суда не раскрывается. В администрации города не стали комментировать итоги процесса.

Как отмечает юрист Александр Сыс, изучивший по просьбе "Ъ-Кубань" дело, нарушений в действиях «Алькора» не было: подрядчик корректно направил заказчику предложение о согласовании новых сроков поставки товара, потому что любые изменения в контракт (в том числе и о датах поставки) должны вноситься через допсоглашения.

«Полагаю, что у подрядчика имеется шанс на положительное решение в его пользу и выигрыш данного дела в связи с полным исполнением существенных условий контракта. Судя по материалам дела, заказчик необоснованно отказался согласовывать новые сроки графика поставки продукции, что не позволило обеспечить поставку уже готовой продукции. Осложняется ситуация тем, что сроки на обжалование уже истекли, и истцу потребуется обосновать перед судом причины его пропуска, которые должны быть уважительными»,— отмечает господин Сыс.

Михаил Волкодав

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