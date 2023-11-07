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Коммерсантъ FM
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При обстреле со стороны ВСУ Донецка погибли шесть человек

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что 6 человек погибли и 11 получили ранения при трехкратном обстреле Донецка. По словам главы ДНР, четыре объекта гражданской инфраструктуры, среди которых здание Управления труда и социальной защиты населения, были обстреляны украинскими вооруженными силами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

«Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь»,— написал Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По данным «РИА Новости», сотрудники Следственного комитета проводят осмотр места обстрела. Число пострадавших и погибших еще уточняется, передает агентство.

Также был обстрелян Буденновский район города, там повреждены девять многоквартирных жилых домов и одно медицинское учреждение. По словам главы ДНР, в ходе этого обстрела погиб мужчина. По данным ТАСС, в этом же районе сегодня, 7 ноября, была обстреляна маршрутка, ранения получили минимум два человека.

О том, что происходит после ввода войск России на территорию Украины,— в онлайн-трансляции «Ъ».

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