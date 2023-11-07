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Коммерсантъ FM
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Зеленский ввел санкции против девяти связанных с Фридманом компаний

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении девяти компаний, зарегистрированных на Кипре, в Люксембурге и Лихтенштейне. По данным украинских властей, все эти компании связаны с миллиардером Михаилом Фридманом и его партнерами по «Альфа-групп».

Михаил Фридман

Михаил Фридман

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Михаил Фридман

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Как отмечается на сайте господина Зеленского, в отношении кипрских компаний Sogeral Foundation, Haberfield Limited, Slavisilla Holdings Limited и Dendar Investment Fund Limited санкции введены на срок десять лет. В отношении кипрской компании IDS Ukraine, а также фирм из Лихтенштейна и Люксембурга Alfa Finance Holdings Limited, Erasmony Limited, Rissa Investments Limited и CTF Holdings S.A. санкции введены на срок два года. Среди этих компаний выделяется IDS Ukraine, которая, по данным агентства «Интерфакс-Украина», является владельцем одноименного крупнейшего украинского производителя минеральных вод.

Введение санкций в отношении бизнес-структур украинские власти объясняют связями компаний с подсанкционными российскими бизнесменами — совладельцами «Альфа-групп» Михаилом Фридманом, Петром Авеном, Германом Ханом, Андреем Косоговым и Алексеем Кузьмичевым.

Ранее прокуратура Украины возбудила против Михаила Фридмана уголовное дело о выводе капитала из Sense Bank, который был подконтролен ему и его партнерам по бизнесу до июля 2023 года. В сообщении украинской Генпрокуратуры отмечается, что фигурант дела «вывел активы банка под видом выплаты роялти за использование торговых знаков, ранее принадлежавших материнскому банку в России». Утверждается, что господин Фридман вывел из банка $700 млн.

В начале октября стало известно, что Михаил Фридман покинул Великобританию и переехал в Израиль, но из-за начавшейся в стране войны с палестинским движением «Хамас» он уехал в Москву. Бизнесмен заявил, что, «когда все уляжется», он планирует вернуться в Израиль и жить там постоянно.

Правительство Великобритании 19 сентября ужесточило санкции в отношении бизнесмена. В 2022 году против господина Фридмана ввели персональные санкции 27 стран Евросоюза, а также Великобритания и Канада. Совладелец «Альфа-групп» продолжил жить в Лондоне, откуда в декабре 2022-го подал иск в Европейский суд из-за санкций. 26 октября Высокий суд Лондона отклонил иск Михаила Фридмана, который просил разрешить ему тратить дополнительно 30 тыс. фунтов стерлингов ($35 тыс.) в месяц на обслуживание особняка на севере британской столицы.

Подробнее читайте в материале «Ъ FM» «Михаил Фридман оказался невъездным».

Александр Кислов

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