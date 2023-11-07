ЦАХАЛ заявил о взятии под контроль опорного пункта «Хамаса» на севере Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что за прошедшие сутки взяла под контроль военный опорный пункт палестинского движения «Хамас» на севере Газы. На его территории находились противотанковые ракеты и пусковые установки, вооружение и «различные разведывательные материалы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

«В координации с солдатами на земле истребитель ЦАХАЛа нанес удар по ячейке, состоящей примерно из десяти террористов. После этого наземные войска ЦАХАЛа обнаружили действующую в их окрестностях противотанковую ракетную ячейку. Войска направили самолет ЦАХАЛа, который нанес удар по террористической ячейке»,— сказано в сообщении армии в Telegram.

По данным израильской армии, за ночь были поражены десятки минометных установок «Хамаса». Кроме того, военно-морские силы ЦАХАЛа нанесли удары по стратегическим целям движения, а также обнаружили несколько членов «Хамаса», забаррикадировавшихся в здании, прилегающем к больнице Аль-Кудс. ЦАХАЛ нанес удар по боевикам, и на месте были слышны «сильные вторичные взрывы», что «указывает на наличие склада оружия» «Хамаса» в гражданском районе.

Война Израиля и «Хамаса» длится с 7 октября. Со стороны Израиля погибли 1,4 тыс. человек, Палестина оценивает число жертв в 10 тыс. 2 ноября израильская армия объявила о полном окружении города Газа. 6 ноября Израиль заявил о ликвидации ответственного за спецоперации «Хамаса» Джамаля Муссы, а также об уничтожении ракетного комплекса палестинского движения в мечети сектора Газа.

О рисках расширения конфликта — в материале «Ъ» «США и "Хезболла" обменялись угрозами».

Лаура Кеффер