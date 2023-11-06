Красный Полумесяц: интернет и связь в секторе Газа восстановлены
Палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) сообщило о восстановлении интернета и телефонной связи на территории сектора Газа. Вчера, 5 ноября, палестинские провайдеры Paltel и Jawwal уведомили, что в Газе не работают связь и интернет.
«Некоторое время назад телекоммуникационные и интернет-услуги в секторе Газа были восстановлены после того, как они были намеренно и насильно отключены израильскими властями. Эти повторяющиеся перерывы еще сильнее усугубляют проблемы групп реагирования на стихийные бедствия, особенно медицинских бригад»,— сказано в заявлении PRCS в соцсети Х.
Война Израиля и «Хамаса» длится с 7 октября. Со стороны Израиля погибли 1,4 тыс. человек, Палестина оценивает число жертв почти в 9,5 тыс. «Хамас» попросил власти Египта предоставить услуги роуминга сектору Газа. В конце октября власти Палестины также начали переговоры с американской спутниковой компанией Starlink для восстановления связи в Газе.
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