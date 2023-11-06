«Хамас» попросил Египет обеспечить Газу связью и интернетом

Палестинское движение «Хамас» попросило власти Египта предоставить услуги роуминга сектору Газа, где отключены телефонная связь и интернет. Об этом сказано в заявлении представителя движения Фаузи Бархума, опубликованном в Telegram.

«Террористическая сионистская оккупация отключила (телефонную.— "Ъ") связь и интернет в секторе Газа... Мы призываем Египет быстро открыть услуги роуминга в египетских сетях, полностью открыть контрольно-пропускной пункт "Рафах" и спасти жизни нашего палестинского народа в секторе Газа»,— призвало движение.

Война Израиля и «Хамаса» длится с 7 октября. Израиль сообщал о 1,4 тыс. погибших, со стороны Палестины число жертв оценивается почти в 9,5 тыс. Вчера, 5 ноября, палестинский провайдер Paltel заявил, что телефонная связь и интернет перестали работать на всей территории Газы. Аналогичное уведомление распространил местный провайдер Jawwal.

О рисках расширения конфликта — в материале «Ъ» «США и "Хезболла" обменялись угрозами».

Фотогалерея Боевые действия между Израилем и сектором Газа Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Последствия удара по больнице «Аль-Шифа» в секторе Газа Фото: MOMEN AL-HALABI / AFP Дом в центральной части Израиля, разрушенный ракетой, выпущенной из сектора Газа Фото: Reuters / Ronen Zvulun Мужчина на фоне здания, пострадавшего от ракетного удара, в израильском приграничном городе Кирьят-Шмона Фото: Reuters / Ammar Awad Палестинские рабочие, которые находились в Израиле во время атаки «Хамас» 7 октября, направляются к КПП «Рафах» после того, как израильские власти отправили их обратно в сектор Газа Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa Похороны палестинского журналиста Мохаммеда Абу Хаттаба, погибшего в результате обстрела, в городе Хан-Юниса Фото: Reuters / Mohammed Salem Разрушения в Джабалии — квартале сектора Газа, где располагается лагерь палестинских беженцев Фото: Reuters / Fadi Whadi Палестинцы с иностранными паспортами на пограничном пункте Рафах Фото: Abed Rahim Khatib / ANADOLU / Anadolu / AFP Израильские бронетранспортеры проезжают мимо разрушенных зданий в секторе Газа Фото: Israel Defense Forces / AP Израильский вертолет «Апач» запускает осветительные ракеты над сектором Газа Фото: Ariel Schalit / AP Пробитая пулями дверь в кибуце Кфар-Аза, подвергшемся нападению группировки «Хамас» 7 октября Фото: Reuters / Evelyn Hockstein Штаб-квартира компании Carrar в израильском Сдероте после попадания в нее ракеты, запущенной из сектора Газа Фото: Reuters / Ammar Awad Израильтянка в руинах своего дома после атаки группировки «Хамас» на кибуц Нир-Оз Фото: Reuters / Evelyn Hockstein Палестинцы в палаточном лагере в Хан-Юнисе Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa Танки на юге Израиля Фото: Reuters / Evelyn Hockstein Похороны члена «Хезболлы», убитого на юге Ливана Фото: Reuters / Zohra Bensemra Дом в кибуце Нир-Оз после нападения «Хамас» Фото: Reuters / Evelyn Hockstein Полиция работает на месте происшествия в Иерусалиме, где было совершено нападение на израильского офицера Фото: Reuters / Ronen Zvulun Сектор Газа после израильской атаки Фото: Reuters / Evelyn Hockstein Палестинцы купаются и чистят одежду в море на фоне нехватки воды в секторе Газа Фото: Mohammed Dahman / AP Жители города Кирьят-Оно в Израиле у места падения ракеты, выпущенной из сектора Газа Фото: Reuters / Tomer Appelbaum Демонстрация в Тель-Авиве с требованием освободить заложников, удерживаемых в секторе Газа Фото: Reuters / Ammar Awad Транспортные средства, пострадавшие в результате атаки «Хамас», в поле недалеко от границы с сектором Газа Фото: Reuters / Ilan Rosenberg Палестинцы в секторе Газа покидают дома из-за бомбардировок Фото: Abed Khaled / AP Медики эвакуируют раненых из поврежденного здания в Тель-Авиве (Израиль) Фото: Oded Balilty / AP Погибшего палестинца извлекают из-под обломков дома в Газе (Сектор Газа) Фото: Abed Khaled / AP Израильский военный во время прогулки со своей племянницей в центре Тель-Авива (Израиль) Фото: Francisco Seco / AP Раненые поступают в госпиталь в Дейр-эль-Балахе (Сектор Газа) Фото: Hatem Moussa / AP Палестинец с раненым ребенком в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа Фото: Reuters / Mohammed Salem Женщина у ворот больницы в Хан-Юнисе Фото: Reuters / Mohammed Salem Израильские военные на позиции недалеко от границы с сектором Газа Фото: Tsafrir Abayov / AP Израильская бронетехника на севере сектора Газа Фото: Reuters Похороны палестинцев, погибших в Хан-Юнисе в результате атаки израильской стороны Фото: Reuters / Mohammed Salem Экстренные службы работают в здании, пострадавшем из-за ракетного удара со стороны сектора Газа, в израильском городе Ришон-ле-Цион Фото: Reuters / Ammar Awad Палестинец несет мужчину, раненного во время обстрела Газы Фото: Abed Khaled / AP Люди ищут выживших после израильского удара по Рафаху (сектор Газа) Фото: Hatem Ali / AP Представители прессы фотографируют израильских солдат Фото: Reuters / Violeta Santos Moura Родственники заложника «Хамаса» из израильского Ор-Йехуда в футболках с призывом освободить его Фото: Reuters / Amir Cohen Тела израильтян, погибших при нападении «Хамаса», ждут опознания на военной базе в Рамле Фото: Petros Giannakouris / AP Палестинцы несут тела боевиков, убитых в результате израильского удара по лагерю беженцев в Дженине Фото: Majdi Mohammed / AP Израильтянка, освобожденная «Хамасом», доставлена в клинику Ихилов в Тель-Авиве Фото: Reuters / Reuters TV Эвакуация людей из здания в секторе Газа, пострадавшего в результате ракетного удара Фото: Hatem Ali / AP Израильские военные помогают женщине сесть в автобус для эвакуации из города Кирьят-Шмона Фото: Baz Ratner / AP Грузовики с гуманитарной помощью для палестинцев на контрольно-пропускном пункте Рафах Фото: Reuters / Stringer Гражданки США, Натали Шошана Раанан (слева) и Джудит Тай Раанан, освобожденные из плена группировки «Хамас» Фото: Reuters Израильские военные у разрушенных в результате атаки «Хамас» построек в кибуце Беэри Фото: Reuters / Amir Cohen Дым после израильского авиаудара по сектору Газа Фото: Ariel Schalit / AP Разрушения и запущенные в воздух ракеты в секторе Газа Фото: Mohammed Dahman / AP Министр обороны Израиля Йоав Галант выступает перед военными недалеко от границы с сектором Газа Фото: Reuters / Ronen Zvulun Разрушенный после атаки «Хамас» дом в кибуце Нир-Оз Фото: Reuters / Amir Cohen Местные жители на территории больницы Аль-Ахли в Газе после ракетного удара Фото: Reuters / Mohammed Al-Masri Медперсонал оказывает помощь раненым в больнице Аль-Шифа в секторе Газа Фото: Reuters / Mohammed Al-Masri Израильские военные патрулируют территорию недалеко от границы с сектором Газа Фото: Reuters / Amir Cohen Палаточный лагерь для палестинцев, спасающихся от обстрелов, в районе Хан-Юнис на юге сектора Газа Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa Палестинцы разбирают завалы в Хан-Юнисе (сектор Газа) Фото: Reuters / Mohammed Salem Эвакуация пострадавших из здания, разрушенного в результате израильского удара по Хан-Юнису Фото: Fatima Shbair / AP Беженцы бегут из лагеря Нусейрат (сектор Газа), попавшего под обстрел Фото: Ali Mohmoud / AP Житель Хан-Юниса держит погибшего племянника Фото: Fatima Shbair / AP Фотографии израильтян, пропавших без вести или взятых в плен «Хамасом», расклеены на стене в Тель-Авиве Фото: Ohad Zwigenberg / AP Мужчина копает могилу для убитой боевиками «Хамаса» семьи в Ган-Явне (Израиль) Фото: Reuters / Violeta Santos Moura Похороны погибшего при нападении «Хамаса» в Бейт-Каме (Израиль) Фото: Reuters / Violeta Santos Moura Палестинская семья возвращается из зоны эвакуации в Хан-Юнис (сектор Газа) Фото: Reuters / Mohammed Salem Люди после израильских обстрелов в Рафахе (сектор Газа) Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa Снаряд израильской артиллерии разрывается над ливанской деревней Фото: Hussein Malla / AP На снимке, сделанном с камеры видеонаблюдения, — боевик «Хамаса» расстреливает дом на юге Израиля Фото: Israel Defense Forces / AP Палестинские боевики на похоронах в Кабатии (север Западного берега) Фото: Reuters / Raneen Sawafta Раненый осел возле разрушенных зданий в Джебалии (сектор Газа) Фото: Reuters / Anas al-Shareef Палестинец несет ребенка, раненного во время израильских обстрелов в Хан-Юнисе (сектор Газа) Фото: Reuters / Yasser Qudih Местные жители ищут пострадавших под завалами после израильских обстрелов в Хан-Юнисе (сектора Газа) Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa Израильские военные осматривают дома, разрушенные боевиками «Хамаса» в кибуце Беэри (Израиль) Фото: Ariel Schalit / AP Прощание с погибшими возле больницы «Аль-Акса» в Дейр-эль-Балахе (сектор Газа) Фото: Adel Hana / AP Видеооператор AFP Дилан Коллинз (на фото) ранен в результате израильского обстрела деревни Альма-эш-Шааб (Ливан) Фото: Hassan Ammar / AP Военные и члены гражданской обороны Ливана оказывают помощь журналисту, пострадавшему во время обстрела деревни Альма-эш-Шааб (Ливан) со стороны Израиля Фото: Hassan Ammar / AP Последствия израильского авиаудара по сектору Газа Фото: Ariel Schalit / AP Израильский БТР направляется к границе с сектором Газа Фото: Ariel Schalit / AP Пограничная полиция Израиля в Иерусалиме Фото: Reuters / Ammar Awad Палестинские демонстранты в городе Наблус на Западном Берегу Фото: Majdi Mohammed / AP Палестинцы покидают свои дома, чтобы перебраться в более безопасные районы сектора Газа Фото: Reuters / Ahmed Zakot Похороны девушки, погибшей во время нападения группировки «Хамас» на фестиваль электронной музыки в Израиле Фото: Reuters / Shir Torem Израильский полицейский разговаривает с верующим, направляющимся на молитву в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме Фото: Maya Alerruzzo / AP Тела погибших в результате атаки группировки «Хамас» на военной базе в Рамле Фото: Francisco Seco / AP Израильские военные патрулируют руины кибуца Беери Фото: Reuters / Amir Cohen Похороны в израильском поселке Кирьят-Тивон участников фестиваля Nature Party, погибших в результате атаки «Хамаса» Фото: Shir Torem / Reuters Израильские военные патрулируют деревню Метула на севере страны Фото: Reuters / Thaier Al-Sudani Ливанцы осматривают пострадавший от обстрела дом в приграничной деревне Духайр Фото: Hassan Ammar / AP Люди окропляют водой могилы после захоронения тел палестинцев, погибших в результате израильских ударов по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa Похороны на военном кладбище горы Герцля в Иерусалиме Фото: Reuters / Ronen Zvulun Израильтяне в бомбоубежище Ашкелона Фото: Reuters / Amir Cohen Израильский ракетный удар на севере сектора Газа Фото: Reuters / Mohammed Salem Палестинцы среди завалов после израильских авиаударов по городу Газа Фото: Fatima Shbair / AP Израильские солдаты несут гроб с телом сослуживца на кладбище Гиват-Шауль в Иерусалиме Фото: Francisco Seco / AP Израильский солдат с собакой во время перестрелки в кибуце Кфар-Азза Фото: Ohad Zwigenberg / AP Последствия авиаудара Израиля в городе Джебалия Фото: Ramez Mahmoud / AP Сотрудники службы безопасности Израиля у сгоревшего автомобиля в поселении Бейтар-Илит Фото: Reuters / Ronen Zvulun Последствия ракетного удара по лагерю беженцев Бич в городе Газа Фото: Reuters / Mohammed Salem Израильские солдаты у города Сдерот, ранее захваченного боевиками «Хамаса» Фото: Reuters / Amir Cohen Пострадавший от обстрела со стороны сектора Газа жилой дом в израильском Ашкелоне Фото: Erik Marmor / AP Ракетный удар по городу Сдерот на юге Израиля Фото: Reuters / Amir Cohen Похороны в израильском городе Басмат Табун Фото: Reuters / Ammar Awad Израильские солдаты на похоронах сослуживца в Тель-Авиве Фото: Hadas Parush / Reuters Израильские солдаты на окраине Ашкелона Фото: Reuters / Violeta Santos Moura БТР миротворцев ООН у границы Ливана и Израиля Фото: Reuters / Aziz Taher Палестинцы у разрушенного здания после ракетного удара Израиля Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa Авиаудар израильской армии по городу Газа Фото: Fatima Shbair / AP По сообщениям ЦАХАЛа и «Хамаса», со стороны сектора Газа по Израилю выпущено не менее 2-5 тыс. ракет Фото: Fatima Shbair / AP Последствия ракетного удара в Ашкелоне (Израиль) Фото: Reuters / Amir Cohen Последствия израильских ударов по сектору Газа Фото: Reuters / Mohammed Salem Палестинцы ломают забор на границе Израиля и сектора Газа Фото: Reuters / Mohammed Fayq Abu Mostafa Пожар после ракетного обстрела в Тель-Авиве (Израиль) Фото: Reuters / Itai Ron Местная жительница в поврежденном ракетами доме в Ашкелоне (Израиль) Фото: Reuters / Amir Cohen Спасатели тушат пожар после ракетного обстрела в Ашкелоне (Израиль) Фото: Reuters / Amir Cohen Мужчина во время воздушной тревоги в городе Мевасерет-Цион (Израиль) Фото: Reuters / Ronen Zvulun Последствия обстрела в Ашкелоне (Израиль) Фото: Tsafrir Abayov / AP Поврежденный в результате обстрела автомобиль в Ашкелоне (Израиль) Фото: Ohad Zwigenberg / AP Палестинцы из сектора Газа направляются на территорию Израиля Фото: Reuters / Yasser Qudih Силовики эвакуируют пострадавших из-за обстрела в Ашкелоне (Израиль) Фото: Oren Ziv / AP Местные жители спрятались в подъезде во время обстрела в Тель-Авиве (Израиль) Фото: Reuters / Itai Ron Палестинцы привезли в сектор Газа и подожгли автомобиль из южной части Израиля Фото: Reuters / Mahmoud Issa Полицейские эвакуируют женщину с ребенком из зоны падения ракеты в Ашкелоне (Израиль) Фото: Tsafrir Abayov / AP Полицейские во время обстрела Тель-Авива (Израиль) Фото: Reuters / Itai Ron Боевики захватили военный автомобиль в южном Израиле Фото: Reuters / Ahmed Zakot Спасатели ликвидируют пожар в Ашкелоне (Израиль) Фото: Tsafrir Abayov / AP Спасатели после обстрела Тель-Авива (Израиль) Фото: Reuters / Itai Ron Палестинец делает селфи возле горящего израильского танка на границе сектора Газа и Израиля Фото: Reuters / Yasser Qudih Палестинцы покидают дома на территории сектора Газа, опасаясь ракетных ударов со стороны Израиля Фото: Reuters / Bassam Masoud Последствия израильских ударов по сектору Газа Фото: Reuters / Mohammed Salem Израильские военные охраняют жилые районы в Сдероте (Израиль) Фото: Reuters / Ammar Awad Полиция обыскивает палестинцев в Иерусалиме Фото: Maya Alleruzzo / AP Палестинские боевики захватили израильский военный автомобиль и ездят на нем в Газе Фото: Hatem Moussa / AP Палестинцы перевозят захваченного израильского мирного жителя (в центре) из кибуца Кфар-Аза в сектор Газа Фото: Hatem Ali / AP Палестинцы выносят тело погибшего в секторе Газа Фото: Fatima Shbair / AP Машина скорой помощи, пострадавшая в результате обстрелов в секторе Газа Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa Бомбоубежище в Ришон-ле-Ционе (Израиль) Фото: Reuters / Hadas Parush Перекресток в Сдероте после проникновения боевиков «Хамаса» из сектора Газа Фото: Ammar Awad / Reuters Последствия израильского авиаудара по палестинскому многоэтажному дому Фото: Adel Hana / AP Израильтяне сдают кровь в службе экстренной помощи в Иерусалиме Фото: Maya Alleruzzo / AP Палестинцы осматривают обломки здания после израильского авиаудара в секторе Газа Фото: Fatima Shbair / AP Израильская противоракетная система в Ашкелоне перехватывает ракеты, выпущенные из сектора Газа Фото: Amir Cohen / Reuters Последствия авиаудара в Тель-Авиве Фото: Moti Milrod / AP Разрушенная в результате израильского авиаудара мечеть в Хан-Юнисе Фото: Yousef Masoud / AP Палестинец среди обломков здания после израильского авиаудара в секторе Газа Фото: Fatima Shbair / AP Палестинцы обыскивают обломки дома, разрушенного в результате израильских ударов в Хан-Юнисе Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters Израильтянин в Тель-Авиве осматривает развалины здания после попадания в него ракеты Фото: Oded Balilty / AP Израильский солдат охраняет улицу в закрытом на въезд Хевроне Фото: Reuters / Mussa Qawasma Следующая фотография 1 / 143 Последствия удара по больнице «Аль-Шифа» в секторе Газа Фото: MOMEN AL-HALABI / AFP Дом в центральной части Израиля, разрушенный ракетой, выпущенной из сектора Газа Фото: Reuters / Ronen Zvulun Мужчина на фоне здания, пострадавшего от ракетного удара, в израильском приграничном городе Кирьят-Шмона Фото: Reuters / Ammar Awad Палестинские рабочие, которые находились в Израиле во время атаки «Хамас» 7 октября, направляются к КПП «Рафах» после того, как израильские власти отправили их обратно в сектор Газа Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa Похороны палестинского журналиста Мохаммеда Абу Хаттаба, погибшего в результате обстрела, в городе Хан-Юниса Фото: Reuters / Mohammed Salem Разрушения в Джабалии — квартале сектора Газа, где располагается лагерь палестинских беженцев Фото: Reuters / Fadi Whadi Палестинцы с иностранными паспортами на пограничном пункте Рафах Фото: Abed Rahim Khatib / ANADOLU / Anadolu / AFP Израильские бронетранспортеры проезжают мимо разрушенных зданий в секторе Газа Фото: Israel Defense Forces / AP Израильский вертолет «Апач» запускает осветительные ракеты над сектором Газа Фото: Ariel Schalit / AP Пробитая пулями дверь в кибуце Кфар-Аза, подвергшемся нападению группировки «Хамас» 7 октября Фото: Reuters / Evelyn Hockstein Штаб-квартира компании Carrar в израильском Сдероте после попадания в нее ракеты, запущенной из сектора Газа Фото: Reuters / Ammar Awad Израильтянка в руинах своего дома после атаки группировки «Хамас» на кибуц Нир-Оз Фото: Reuters / Evelyn Hockstein Палестинцы в палаточном лагере в Хан-Юнисе Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa Танки на юге Израиля Фото: Reuters / Evelyn Hockstein Похороны члена «Хезболлы», убитого на юге Ливана Фото: Reuters / Zohra Bensemra Дом в кибуце Нир-Оз после нападения «Хамас» Фото: Reuters / Evelyn Hockstein Полиция работает на месте происшествия в Иерусалиме, где было совершено нападение на израильского офицера Фото: Reuters / Ronen Zvulun Сектор Газа после израильской атаки Фото: Reuters / Evelyn Hockstein Палестинцы купаются и чистят одежду в море на фоне нехватки воды в секторе Газа Фото: Mohammed Dahman / AP Жители города Кирьят-Оно в Израиле у места падения ракеты, выпущенной из сектора Газа Фото: Reuters / Tomer Appelbaum Демонстрация в Тель-Авиве с требованием освободить заложников, удерживаемых в секторе Газа Фото: Reuters / Ammar Awad Транспортные средства, пострадавшие в результате атаки «Хамас», в поле недалеко от границы с сектором Газа Фото: Reuters / Ilan Rosenberg Палестинцы в секторе Газа покидают дома из-за бомбардировок Фото: Abed Khaled / AP Медики эвакуируют раненых из поврежденного здания в Тель-Авиве (Израиль) Фото: Oded Balilty / AP Погибшего палестинца извлекают из-под обломков дома в Газе (Сектор Газа) Фото: Abed Khaled / AP Израильский военный во время прогулки со своей племянницей в центре Тель-Авива (Израиль) Фото: Francisco Seco / AP Раненые поступают в госпиталь в Дейр-эль-Балахе (Сектор Газа) Фото: Hatem Moussa / AP Палестинец с раненым ребенком в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа Фото: Reuters / Mohammed Salem Женщина у ворот больницы в Хан-Юнисе Фото: Reuters / Mohammed Salem Израильские военные на позиции недалеко от границы с сектором Газа Фото: Tsafrir Abayov / AP Израильская бронетехника на севере сектора Газа Фото: Reuters Похороны палестинцев, погибших в Хан-Юнисе в результате атаки израильской стороны Фото: Reuters / Mohammed Salem Экстренные службы работают в здании, пострадавшем из-за ракетного удара со стороны сектора Газа, в израильском городе Ришон-ле-Цион Фото: Reuters / Ammar Awad Палестинец несет мужчину, раненного во время обстрела Газы Фото: Abed Khaled / AP Люди ищут выживших после израильского удара по Рафаху (сектор Газа) Фото: Hatem Ali / AP Представители прессы фотографируют израильских солдат Фото: Reuters / Violeta Santos Moura Родственники заложника «Хамаса» из израильского Ор-Йехуда в футболках с призывом освободить его Фото: Reuters / Amir Cohen Тела израильтян, погибших при нападении «Хамаса», ждут опознания на военной базе в Рамле Фото: Petros Giannakouris / AP Палестинцы несут тела боевиков, убитых в результате израильского удара по лагерю беженцев в Дженине Фото: Majdi Mohammed / AP Израильтянка, освобожденная «Хамасом», доставлена в клинику Ихилов в Тель-Авиве Фото: Reuters / Reuters TV Эвакуация людей из здания в секторе Газа, пострадавшего в результате ракетного удара Фото: Hatem Ali / AP Израильские военные помогают женщине сесть в автобус для эвакуации из города Кирьят-Шмона Фото: Baz Ratner / AP Грузовики с гуманитарной помощью для палестинцев на контрольно-пропускном пункте Рафах Фото: Reuters / Stringer Гражданки США, Натали Шошана Раанан (слева) и Джудит Тай Раанан, освобожденные из плена группировки «Хамас» Фото: Reuters Израильские военные у разрушенных в результате атаки «Хамас» построек в кибуце Беэри Фото: Reuters / Amir Cohen Дым после израильского авиаудара по сектору Газа Фото: Ariel Schalit / AP Разрушения и запущенные в воздух ракеты в секторе Газа Фото: Mohammed Dahman / AP Министр обороны Израиля Йоав Галант выступает перед военными недалеко от границы с сектором Газа Фото: Reuters / Ronen Zvulun Разрушенный после атаки «Хамас» дом в кибуце Нир-Оз Фото: Reuters / Amir Cohen Местные жители на территории больницы Аль-Ахли в Газе после ракетного удара Фото: Reuters / Mohammed Al-Masri Медперсонал оказывает помощь раненым в больнице Аль-Шифа в секторе Газа Фото: Reuters / Mohammed Al-Masri Израильские военные патрулируют территорию недалеко от границы с сектором Газа Фото: Reuters / Amir Cohen Палаточный лагерь для палестинцев, спасающихся от обстрелов, в районе Хан-Юнис на юге сектора Газа Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa Палестинцы разбирают завалы в Хан-Юнисе (сектор Газа) Фото: Reuters / Mohammed Salem Эвакуация пострадавших из здания, разрушенного в результате израильского удара по Хан-Юнису Фото: Fatima Shbair / AP Беженцы бегут из лагеря Нусейрат (сектор Газа), попавшего под обстрел Фото: Ali Mohmoud / AP Житель Хан-Юниса держит погибшего племянника Фото: Fatima Shbair / AP Фотографии израильтян, пропавших без вести или взятых в плен «Хамасом», расклеены на стене в Тель-Авиве Фото: Ohad Zwigenberg / AP Мужчина копает могилу для убитой боевиками «Хамаса» семьи в Ган-Явне (Израиль) Фото: Reuters / Violeta Santos Moura Похороны погибшего при нападении «Хамаса» в Бейт-Каме (Израиль) Фото: Reuters / Violeta Santos Moura Палестинская семья возвращается из зоны эвакуации в Хан-Юнис (сектор Газа) Фото: Reuters / Mohammed Salem Люди после израильских обстрелов в Рафахе (сектор Газа) Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa Снаряд израильской артиллерии разрывается над ливанской деревней Фото: Hussein Malla / AP На снимке, сделанном с камеры видеонаблюдения, — боевик «Хамаса» расстреливает дом на юге Израиля Фото: Israel Defense Forces / AP Палестинские боевики на похоронах в Кабатии (север Западного берега) Фото: Reuters / Raneen Sawafta Раненый осел возле разрушенных зданий в Джебалии (сектор Газа) Фото: Reuters / Anas al-Shareef Палестинец несет ребенка, раненного во время израильских обстрелов в Хан-Юнисе (сектор Газа) Фото: Reuters / Yasser Qudih Местные жители ищут пострадавших под завалами после израильских обстрелов в Хан-Юнисе (сектора Газа) Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa Израильские военные осматривают дома, разрушенные боевиками «Хамаса» в кибуце Беэри (Израиль) Фото: Ariel Schalit / AP Прощание с погибшими возле больницы «Аль-Акса» в Дейр-эль-Балахе (сектор Газа) Фото: Adel Hana / AP Видеооператор AFP Дилан Коллинз (на фото) ранен в результате израильского обстрела деревни Альма-эш-Шааб (Ливан) Фото: Hassan Ammar / AP Военные и члены гражданской обороны Ливана оказывают помощь журналисту, пострадавшему во время обстрела деревни Альма-эш-Шааб (Ливан) со стороны Израиля Фото: Hassan Ammar / AP Последствия израильского авиаудара по сектору Газа Фото: Ariel Schalit / AP Израильский БТР направляется к границе с сектором Газа Фото: Ariel Schalit / AP Пограничная полиция Израиля в Иерусалиме Фото: Reuters / Ammar Awad Палестинские демонстранты в городе Наблус на Западном Берегу Фото: Majdi Mohammed / AP Палестинцы покидают свои дома, чтобы перебраться в более безопасные районы сектора Газа Фото: Reuters / Ahmed Zakot Похороны девушки, погибшей во время нападения группировки «Хамас» на фестиваль электронной музыки в Израиле Фото: Reuters / Shir Torem Израильский полицейский разговаривает с верующим, направляющимся на молитву в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме Фото: Maya Alerruzzo / AP Тела погибших в результате атаки группировки «Хамас» на военной базе в Рамле Фото: Francisco Seco / AP Израильские военные патрулируют руины кибуца Беери Фото: Reuters / Amir Cohen Похороны в израильском поселке Кирьят-Тивон участников фестиваля Nature Party, погибших в результате атаки «Хамаса» Фото: Shir Torem / Reuters Израильские военные патрулируют деревню Метула на севере страны Фото: Reuters / Thaier Al-Sudani Ливанцы осматривают пострадавший от обстрела дом в приграничной деревне Духайр Фото: Hassan Ammar / AP Люди окропляют водой могилы после захоронения тел палестинцев, погибших в результате израильских ударов по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa Похороны на военном кладбище горы Герцля в Иерусалиме Фото: Reuters / Ronen Zvulun Израильтяне в бомбоубежище Ашкелона Фото: Reuters / Amir Cohen Израильский ракетный удар на севере сектора Газа Фото: Reuters / Mohammed Salem Палестинцы среди завалов после израильских авиаударов по городу Газа Фото: Fatima Shbair / AP Израильские солдаты несут гроб с телом сослуживца на кладбище Гиват-Шауль в Иерусалиме Фото: Francisco Seco / AP Израильский солдат с собакой во время перестрелки в кибуце Кфар-Азза Фото: Ohad Zwigenberg / AP Последствия авиаудара Израиля в городе Джебалия Фото: Ramez Mahmoud / AP Сотрудники службы безопасности Израиля у сгоревшего автомобиля в поселении Бейтар-Илит Фото: Reuters / Ronen Zvulun Последствия ракетного удара по лагерю беженцев Бич в городе Газа Фото: Reuters / Mohammed Salem Израильские солдаты у города Сдерот, ранее захваченного боевиками «Хамаса» Фото: Reuters / Amir Cohen Пострадавший от обстрела со стороны сектора Газа жилой дом в израильском Ашкелоне Фото: Erik Marmor / AP Ракетный удар по городу Сдерот на юге Израиля Фото: Reuters / Amir Cohen Похороны в израильском городе Басмат Табун Фото: Reuters / Ammar Awad Израильские солдаты на похоронах сослуживца в Тель-Авиве Фото: Hadas Parush / Reuters Израильские солдаты на окраине Ашкелона Фото: Reuters / Violeta Santos Moura БТР миротворцев ООН у границы Ливана и Израиля Фото: Reuters / Aziz Taher Палестинцы у разрушенного здания после ракетного удара Израиля Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa Авиаудар израильской армии по городу Газа Фото: Fatima Shbair / AP По сообщениям ЦАХАЛа и «Хамаса», со стороны сектора Газа по Израилю выпущено не менее 2-5 тыс. ракет Фото: Fatima Shbair / AP Последствия ракетного удара в Ашкелоне (Израиль) Фото: Reuters / Amir Cohen Последствия израильских ударов по сектору Газа Фото: Reuters / Mohammed Salem Палестинцы ломают забор на границе Израиля и сектора Газа Фото: Reuters / Mohammed Fayq Abu Mostafa Пожар после ракетного обстрела в Тель-Авиве (Израиль) Фото: Reuters / Itai Ron Местная жительница в поврежденном ракетами доме в Ашкелоне (Израиль) Фото: Reuters / Amir Cohen Спасатели тушат пожар после ракетного обстрела в Ашкелоне (Израиль) Фото: Reuters / Amir Cohen Мужчина во время воздушной тревоги в городе Мевасерет-Цион (Израиль) Фото: Reuters / Ronen Zvulun Последствия обстрела в Ашкелоне (Израиль) Фото: Tsafrir Abayov / AP Поврежденный в результате обстрела автомобиль в Ашкелоне (Израиль) Фото: Ohad Zwigenberg / AP Палестинцы из сектора Газа направляются на территорию Израиля Фото: Reuters / Yasser Qudih Силовики эвакуируют пострадавших из-за обстрела в Ашкелоне (Израиль) Фото: Oren Ziv / AP Местные жители спрятались в подъезде во время обстрела в Тель-Авиве (Израиль) Фото: Reuters / Itai Ron Палестинцы привезли в сектор Газа и подожгли автомобиль из южной части Израиля Фото: Reuters / Mahmoud Issa Полицейские эвакуируют женщину с ребенком из зоны падения ракеты в Ашкелоне (Израиль) Фото: Tsafrir Abayov / AP Полицейские во время обстрела Тель-Авива (Израиль) Фото: Reuters / Itai Ron Боевики захватили военный автомобиль в южном Израиле Фото: Reuters / Ahmed Zakot Спасатели ликвидируют пожар в Ашкелоне (Израиль) Фото: Tsafrir Abayov / AP Спасатели после обстрела Тель-Авива (Израиль) Фото: Reuters / Itai Ron Палестинец делает селфи возле горящего израильского танка на границе сектора Газа и Израиля Фото: Reuters / Yasser Qudih Палестинцы покидают дома на территории сектора Газа, опасаясь ракетных ударов со стороны Израиля Фото: Reuters / Bassam Masoud Последствия израильских ударов по сектору Газа Фото: Reuters / Mohammed Salem Израильские военные охраняют жилые районы в Сдероте (Израиль) Фото: Reuters / Ammar Awad Полиция обыскивает палестинцев в Иерусалиме Фото: Maya Alleruzzo / AP Палестинские боевики захватили израильский военный автомобиль и ездят на нем в Газе Фото: Hatem Moussa / AP Палестинцы перевозят захваченного израильского мирного жителя (в центре) из кибуца Кфар-Аза в сектор Газа Фото: Hatem Ali / AP Палестинцы выносят тело погибшего в секторе Газа Фото: Fatima Shbair / AP Машина скорой помощи, пострадавшая в результате обстрелов в секторе Газа Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa Бомбоубежище в Ришон-ле-Ционе (Израиль) Фото: Reuters / Hadas Parush Перекресток в Сдероте после проникновения боевиков «Хамаса» из сектора Газа Фото: Ammar Awad / Reuters Последствия израильского авиаудара по палестинскому многоэтажному дому Фото: Adel Hana / AP Израильтяне сдают кровь в службе экстренной помощи в Иерусалиме Фото: Maya Alleruzzo / AP Палестинцы осматривают обломки здания после израильского авиаудара в секторе Газа Фото: Fatima Shbair / AP Израильская противоракетная система в Ашкелоне перехватывает ракеты, выпущенные из сектора Газа Фото: Amir Cohen / Reuters Последствия авиаудара в Тель-Авиве Фото: Moti Milrod / AP Разрушенная в результате израильского авиаудара мечеть в Хан-Юнисе Фото: Yousef Masoud / AP Палестинец среди обломков здания после израильского авиаудара в секторе Газа Фото: Fatima Shbair / AP Палестинцы обыскивают обломки дома, разрушенного в результате израильских ударов в Хан-Юнисе Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters Израильтянин в Тель-Авиве осматривает развалины здания после попадания в него ракеты Фото: Oded Balilty / AP Израильский солдат охраняет улицу в закрытом на въезд Хевроне Фото: Reuters / Mussa Qawasma Смотреть

Лаура Кеффер