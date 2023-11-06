«Хамас» попросил Египет обеспечить Газу связью и интернетом
Палестинское движение «Хамас» попросило власти Египта предоставить услуги роуминга сектору Газа, где отключены телефонная связь и интернет. Об этом сказано в заявлении представителя движения Фаузи Бархума, опубликованном в Telegram.
«Террористическая сионистская оккупация отключила (телефонную.— "Ъ") связь и интернет в секторе Газа... Мы призываем Египет быстро открыть услуги роуминга в египетских сетях, полностью открыть контрольно-пропускной пункт "Рафах" и спасти жизни нашего палестинского народа в секторе Газа»,— призвало движение.
Война Израиля и «Хамаса» длится с 7 октября. Израиль сообщал о 1,4 тыс. погибших, со стороны Палестины число жертв оценивается почти в 9,5 тыс. Вчера, 5 ноября, палестинский провайдер Paltel заявил, что телефонная связь и интернет перестали работать на всей территории Газы. Аналогичное уведомление распространил местный провайдер Jawwal.
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