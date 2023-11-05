Financial Times: на Западе считают конфискацию российских активов невыгодной

Западным странам невыгодна конфискация российских активов, так как это может привести к «непредсказуемым экономическим последствиям», пишет британская газета Financial Times. По мнению колумниста издания Мартина Сандбу, именно с этим связано затягивание принятия политического решения о конфискации замороженных на Западе активов РФ.

«Наиболее важным стало опасение, что конфискация активов России заставит другие незападные страны вывести собственные резервы с Запада на случай, если в один прекрасный день к ним будут применены такие же санкции»,— отмечается в колонке господина Сандбу. Он также указал на имеющиеся «серьезные юридические препятствия» для конфискации заблокированных российских активов: как полагает колумнист, подобное решение вполне может быть оспорено Москвой в международных судебных инстанциях. Также, по информации Financial Times, идею о конфискации активов РФ категорически не поддерживает Европейский центральный банк.

Еврокомиссия ранее заявляла о наличии юридических возможностей для конфискации замороженных активов РФ и их передаче Украине. Но, по данным Bloomberg, Евросоюз пришел к выводу, что не может сделать это законно. Агентство также писало, что Европейский центральный банк предупредил о рисках, с которыми столкнется Европа в этом случае. Украина говорила о подготовке «честного механизма» конфискации российских активов на $500 млрд.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс 3 июля отмечал, что сумма замороженных российских активов в Европе составляет €207 млрд. Минфин США в июне 2022 года сообщал о $300 млрд замороженных активов РФ. По данным международного депозитария Euroclear, за первое полугодие 2023 года прибыль от инвестирования блокированных российских активов составила €1,743 млрд. Министр финансов России Антон Силуанов не исключил, что российские власти могут зеркально ответить на использование недружественными странами доходов, полученных от инвестирования замороженных российских активов.

Александр Кислов