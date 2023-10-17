Силуанов допустил зеркальный ответ на использование блокированных активов РФ

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что российские власти могут зеркально ответить на использование недружественными странами доходов, полученных от инвестирования замороженных активов РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр финансов России Антон Силуанов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Министр финансов России Антон Силуанов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«У нас тоже заморожены деньги, которые причитаются по нашим облигациям, обязательствам перед партнерами недружественных стран, и они тоже заморожены. Тогда мы тоже будем так поступать»,— сказал министр в интервью Bloomberg.

Господин Силуанов подчеркнул, что конфискация российских золотовалютных резервов подорвала доверие к западным институтам. По его словам, использование денег от замороженных российских активов «на совести наших партнеров».

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс 3 июля говорил, что сумма замороженных российских активов в Европе составляет €207 млрд. Минфин США в июне 2022 года сообщал о $300 млрд замороженных активов РФ. По данным международного депозитария Euroclear, за первое полугодие 2023 года прибыль от инвестирования блокированных российских активов составила €1,743 млрд.

По данным Банка России, общий объем средств на счетах типа С, предназначенных для хранения замороженных активов недружественных стран, на начало ноября 2022 года превышал 280 млрд руб. К концу 2022 года, по данным «Интерфакса», показатель был близок к 600 млрд руб.

Александра Горошилова