Арестован подозреваемый в убийстве главы отделения судебных приставов в Рязани

Советский районный суд Рязани заключил под стражу мужчину, подозреваемого в убийстве начальника рязанского отделения Федеральной службы судебных приставов, сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подозреваемый в убийстве начальника рязанского отделения Федеральной службы судебных приставов

Фото: СКР Подозреваемый в убийстве начальника рязанского отделения Федеральной службы судебных приставов

Фото: СКР

1 ноября тело руководителя отделения ФССП по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского обнаружили в поселке Недостоево под Рязанью. Как пишет издание Vidsboku, на Сергея Калужского напал неизвестный в маске и несколько раз выстрелил в судебного пристава — пули попали в грудь и голову. СКР по Рязанской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

4 ноября МВД сообщило о задержании подозреваемого в убийстве судебного пристава. Им оказался мужчина 1979 года рождения. Пресс-служба СКР ранее сообщила, что задержанный признал свою вину и заявил, что преступление он совершил «на почве личной неприязни». Убийство не связано со служебной деятельностью Сергея Калужского, пояснили в СКР.

Эрдни Кагалтынов