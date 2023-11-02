В Рязани застрелен начальник городского отдела службы судебных приставов

В Рязани неизвестный застрелил начальника городского отделения регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Сергея Калужского, передает издание Vidsboku. Следственный комитет России возбудил по данному факту уголовное дело.

По информации издания, преступник во время убийства был в маске. Он несколько раз выстрелил в судебного пристава огнестрельного оружия. Две из них попали в Сергея Калужского — одна в голову, вторая в грудь. Сразу после этого злоумышленник скрылся с места происшествия, сейчас местные силовики ведут его розыск.

«По факту обнаружения тела мужчины с огнестрельными ранениями в поселке Недостоево в Рязани сотрудниками следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)»,— рассказали в региональном управлении СКР. Возможные мотивы убийства главы рязанского отделения службы судебных приставов пока не раскрываются.

Александр Кислов