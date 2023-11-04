В Рязани задержан подозреваемый в убийстве судебного пристава

В Рязани сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве начальника городского отделения регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФСПП) Сергея Калужского. 1 ноября его тело обнаружили с огнестрельными ранениями.

«Мужчина задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации»,— сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк (цитата по «МВД Медиа»).

Госпожа Волк добавила, что подозреваемый 1979 года рождения проживает в Рязани. Правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства убийства.

Задержанный, как сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР) в Telegram-канале, рассказал, что преступление он совершил «на почве личной неприязни». Убийство не связано со служебной деятельность Сергея Калужского, пояснили в СКР.

1 ноября, как пишет издание Vidsboku, в поселке Недостоево в Рязани на Сергея Калужского напал неизвестный в маске и несколько раз выстрелил в судебного пристава — пули попали в грудь и голову. СКР по Рязанской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Петр Бузлаев