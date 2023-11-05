Владимир Путин на следующей неделе посетит Казахстан

Президент России Владимир Путин на следующей неделе отправится с официальным визитом в Казахстан, сообщил ведущий телепрограммы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин. Подробностей предстоящей встречи господина Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым он не привел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Последний официальный визит президента прошел 7 октября в Ново-Огарево Московской области. Тогда был дан старт поставкам российского газа в Узбекистан через Казахстан. Владимир Путин сообщил о планах создать рабочую группу с целью расширить энергетическое сотрудничество с Казахстаном.

Подробнее — в материале спецкора «Ъ» Андрея Колесникова «Кomendant надавил на газ».

Александра Горошилова