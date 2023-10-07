Путин заявил о планах создать рабочую группу по энергетике с Казахстаном

Президент России Владимир Путин заявил, что поручит создать рабочую группу для изучения перспектив расширения энергетического сотрудничества с Казахстаном. Об этом он сообщил на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

«Мы сейчас разговаривали с руководителями компаний энергетических. Услышали их оценки, позиции. Как договорились, дадим команду создать соответствующую рабочую группу, чтобы рассчитать все варианты и все возможные перспективы по этому направлению»,— сказал Владимир Путин (цитата по ТАСС). Президент отметил, что сможет обсудить с господином Токаевым все двусторонние вопросы в неформальной обстановке.

Сегодня, 7 октября, в подмосковной резиденции Владимира Путина в Ново-Огарево президенты России и Казахстана, а также президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дали старт поставкам российского газа в эти две страны.

Соглашение с казахстанской QazaqGaz, в рамках которого компания будет транспортировать природный российский газ для потребителей Узбекистана,было подписано 16 июня в рамках ПМЭФ-2022. Владимир Путин ранее обращал внимание, что никогда прежде из России в направлении Средней Азии газ не отправлялся. Предполагается, что газ в Узбекистан будет поступать транзитом через казахстанскую территорию, при этом часть его будет подаваться и в Казахстан. По данным «Ъ», речь идет о поставке около 6 млрд кубометров газа в год.