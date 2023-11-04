Главные новости за 4 ноября. Кубань, Крым, Адыгея

В районе судостроительного завода им. Бутомы в Керчи сработала система ПВО. Часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков.

Полиция объявила в розыск мужчину 2001 года рождения, который пытался сбить на машине полицейского и еще двух человек.

Московский регион и Краснодарский край в ближайшие дни ожидает аномально теплая погода. Температура на Кубани превысит норму на 6–9 градусов.

Власти Краснодарского края ожидают, что по итогам года объем инвестиций в агропромышленный комплекс региона достигнет 56 млрд руб. Это втрое больше, чем годом ранее.

На трассе А-146, соединяющей Краснодар и Новороссийск, образовались большие пробки. Это может быть связано с проведением «Хамса-феста» в городе-герое, официальное открытие которого прошло 4 ноября.

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