В день открытия «Хамса-феста» на трассе до Новороссийска образовались пробки

На трассе А-146, соединяющей Краснодар и Новороссийск, образовались большие пробки, передает корреспондент «Ъ-Кубань». Это может быть связано с проведением «Хамса-феста» в городе-герое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Судя по данным сервиса «Яндекс. Пробки», самые крупные заторы, по данным на 12:00, наблюдаются в районе пгт. Ильский, станиц Холмской и Нижнебаканской. Также значительные затруднения в движении фиксируются и в самом Новороссийске. Время в пути между Краснодаром и Новороссийском по этой трассе превышает четыре часа на момент публикации.

Корреспондент «Ъ-Кубань» также отмечает, что билетов на электрички до Новороссийска (особенно на дневные рейсы) практически не осталось в продаже.

Ежегодный гастрономический фестиваль «Хамса-фест» стартовал в Новороссийске 3 ноября и продлится три дня. Официальное открытие началось 4 ноября в 12:00. В заключительный вечер, 5 ноября, на главной сцене выступят певица Линда и группа «Смысловые галлюцинации».

Хамса (или европейский анчоус) — одна из главных промысловых рыб Черного моря. В голодные годы Великой Отечественной войны эта рыба помогла выживать жителям Новороссийска. Несколько лет назад на набережной города ей установили памятник. Фестиваль «Хамса» проводится с 2017 года.

Александр Орлов

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