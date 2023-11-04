Кондратьев заявил о трехкратном увеличении инвестиций в АПК по итогам года

Власти Краснодарского края ожидают, что по итогам года объем инвестиций в агропромышленный комплекс региона достигнет 56 млрд руб. Об этом в интервью РБК Краснодар» заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

В числе крупных проектов, которые планируют реализовать в этом году,— завод глубокой переработки масличных культур в Темрюкском районе, переработка масличных в Кавказском и строительство мельницы мощностью 300 тонн в сутки в Усть-Лабинском районе, а также новый комплекс по производству зелени в Брюховецком районе, сельхозпредприятие по выращиванию овощей в Новороссийске.

В прошлом году, по словам господина Кондратьева, в сфере АПК было реализовано 54 инвестпроекта на 19,5 млрд руб. В целом на долю АПК в Краснодарском крае приходится 8% отгруженных товаров.

«Безусловно, уход зарубежных компаний создал определенные сложности и вместе с тем дал новые возможности для развития. Рынок края и страны открыт для нашей сельхозпродукции. Взять те же овощи и фрукты — их можно не только выращивать, но и хранить, красиво упаковывать и продвигать. Ниша свободна от иностранных конкурентов, никто не мешает нам ее занять, чем наши аграрии уже занимаются»,— отметил губернатор Краснодарского края.

Ранее Вениамин Кондратьев заявил, что в текущем году урожай составил 14,3 млн тонн. На долю пшеницы пришлось 9,6 млн тонн, кукурузы — 2,5 млн тонн, подсолнечника — 1,3 млн тонн. Кроме того, в крае было собрано по 500 тыс. тонн овощей, а также фруктов и ягод, винограда — 260 тыс. тонн.

Александр Орлов

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