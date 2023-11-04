ПВО сбила несколько ракет над судостроительным заводом в Керчи

В районе судостроительного завода им. Бутомы в Керчи сработала система ПВО. Часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, пострадавших нет.

Ранее телеграм-каналы сообщили о задымлении над Крымским мостом, однако очевидцы утверждали, что речь шла о защитной дымовой завесе. Тем не менее, примерно с 16:30 по московскому времени въезд на переправу был закрыт.

Примерно в это же время о воздушной тревоге над городом объявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он также писал о задымлении в районе Севастопольской бухты: по его словам, это военные использовали средства маскировки. В 18:16 глава города сообщил об отбое воздушной тревоги

Александр Орлов

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