Росгидромет предупредил об аномальной теплой погоде на Кубани

Московский регион и Краснодарский край в ближайшие дни ожидает аномально теплая погода. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, температура на Кубани превысит норму на 6-9 градусов. Так, 4 ноября в регионе ожидается около 25-26 градусов тепла, в начале новой недели – до 20-22 градусов.

В Москве, утверждает господин Вильфанд, также идет превышение среднестатистических значений на 6-8 градусов. В воскресенье, 5 ноября, в столице столбик термометра поднимется до 13-15 градусов, в понедельник – до 9-11 градусов. В дальнейшем температура начнется понижаться.

Еще в семи регионах РФ, добавил научный руководитель Росгидромета, наоборот, ожидается аномально холодная погода. В Тыве, Якутии, Бурятии, Забайкальском и Хабаровском краях, Амурской и Иркутской областях прогнозируются морозы до -30 градусов, что на 7-11 градусов ниже нормы.

Александр Орлов

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram