На Кубани ищут мужчину, который пытался на авто задавить полицейского

Полиция объявила в розыск мужчину 2001 года рождения, который пытался сбить на машине полицейского и еще двух человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По информации полиции, инцидент произошел 3 ноября в Белоглинском районе Кубани. Злоумышленник находился за рулем своего автомобиля ВАЗ-2107, когда сбил двух пешеходов и несколько раз пытался задавать сотрудника МВД.

Полицейский открыл огонь по автомобилю, выпустив один предупредительный выстрел и несколько прицельных. Однако молодому человеку удалось скрыться.

Вскоре полицейские нашли автомобиль брошенным и поместили его на спецстоянку. Сейчас сотрудники МВД ищут его владельца.

Александр Орлов

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