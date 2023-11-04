Вице-премьер Абрамченко: рост цен на продукты не превысит инфляцию в 2023 году

Вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила «РИА Новости», что рост цен на продовольствие в РФ по итогам 2023 года не превысит инфляцию, прогнозируемую на уровне не выше 7,5%.

«В рамках, которые планировали, удержимся точно. Мы анализируем ситуацию внутри страны и сравниваем себя с ситуацией на мировых рынках. Мировая продовольственная инфляция — 18–20%»,— сказала госпожа Абрамченко в кулуарах выставки «Россия» на ВДНХ.

С начала осени в России потребительская инфляция начала опережать ожидания аналитиков. В частности, за сентябрь потребительские цены, по данным Росстата, выросли на 0,87%, в годовом выражении рост составил 6%. Продовольственная годовая инфляция достигла 4,9%. На этом фоне ЦБ и Минэкономразвития скорректировали прогноз по инфляции в этом году до диапазона 7–7,5%.

Ускорение инфляции, по данным Росстата, продолжалось и в первую неделю октября, причем львиная его доля пришлась на базовую потребительскую корзину. Более быстрый (по сравнению с общем индексом) рост цен на потребительскую корзину «для бедных» уже несколько месяцев фиксируют и в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Для сдерживания продовольственной инфляции Минсельхоз, в частности, предложил ограничить экспорт мяса птицы на полгода. Кроме того, 1 ноября, министерство предложило ограничить экспорт используемой для производства макаронных изделий твердой пшеницы на шесть месяцев с декабря 2023 года.

Подробнее — в материале «Зерно объявило запастовку».

Эрдни Кагалтынов