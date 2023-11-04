Новак поручил запретить продавать на АЗС только премиальное топливо

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что поручил разрешить продавать на заправках премиальное топливо только при наличии стандартного. По его словам, высокие цены на бензин наблюдаются на АЗС, на которых продается исключительно премиальное топливо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Поэтому я поручил, чтобы подготовили изменения в нормативную базу, устанавливающие требования на заправке продавать премиальное топливо только при наличии стандартного, чтобы у человека был выбор»,— сказал вице-премьер в кулуарах международной выставки-форума «Россия» (цитата по ТАСС).

28 октября господин Новак заявил, что отдельные заправки держат цены значительно выше, потому что продают только брендированное топливо с приставками «экто» или «евро».

Летом в России начался топливный кризис. На протяжении последних месяцев стоимость топлива на бирже непрерывно росла и достигла исторического пика в сентябре: 70 тыс. руб. за тонну АИ-92 и 76 тыс. руб. за тонну АИ-95.

В рамках борьбы с ростом цен на топливо власти 21 сентября запретили экспорт бензина и дизеля. 9 октября господин Новак сообщил о частичном снятии запрета на экспорт нефтепродуктов. К середине октября цены стабилизировались. Оптовые цены на бензин продолжили падать и в конце октября.

Стоимость оптовых партий бензина АИ-92 в европейской части России 30 октября снизилась на 1,9%, до 49,4 тыс. руб. за тонну, следует из данных на СПбМТСБ. Бензин АИ-95 подешевел на 1,61%, до 53,6 тыс. руб. за тонну. Таких уровней котировки достигли впервые с конца апреля.

Подробнее о ситуации на рынке — в материале «Топливо оставило лето позади».

Эрдни Кагалтынов