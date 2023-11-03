Дело Дарьи Треповой рассмотрят на выездном заседании в Петербурге 15 ноября

Второй Западный окружной военный суд начнет рассматривать уголовное дело Дарьи Треповой (внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемой в совершении теракта в кафе на Университетской набережной, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, 15 ноября на выездном совещании в Петербурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, заседание пройдет в 1-м Западном окружном военном суде. Вместе с Треповой перед судом предстанет Дмитрий Касинцев, который укрывал женщину после взрыва в кафе в своей квартире в Парголово.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что уголовное дело Дарьи Треповой в Петербурге рассмотрит коллегия из трех судей.

Напомним, что Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Дарьи Треповой. Ее обвиняют по трем статьям УК РФ: о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205), о незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1), об использовании заведомо поддельного документа (ч. 4 ст. 327) — водительского удостоверения.

Взрыв в петербургском кафе, расположенном на Университетской набережной Васильевского острова, произошел 2 апреля 2023 года. Там в это время проходила встреча военного корреспондента и блогера Максима Фомина, известного под псевдонимом Владлен Татарский, с подписчиками его Telegram-канала. Военкор в результате взрыва погиб, 52 человека получили ранения. По версии следствия, Дарья Трепова принесла на встречу статуэтку, начиненную взрывчаткой, и вручила ее блогеру. Статуэтка взорвалась.

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