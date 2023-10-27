Уголовное дело Дарьи Треповой рассмотрит коллегия из трех судей в Петербурге

Уголовное дело Дарьи Треповой, обвиняемой в теракте, унесшем жизнь военкора Максима Фомина (псевдоним — Владлен Татарский), рассмотрит коллегия из трех судей на выездной сессии 2-го Западного окружного суда в Санкт-Петербурге, стало известно «Ъ-СПб».

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Перед судом вместе с ней предстанет Дмитрий Касинцев, который укрывал женщину после взрыва в кафе в своей квартире в поселке Парголово.

Руководитель пресс-службы 2-го Западного окружного военного суда Ирина Жирнова сообщила «Ъ», что председательствовать на процессе будет Тимур Жидков, который рассмотрел уже около двух десятков дел о терроризме. Заседание пройдет в здании 1-го Западного окружного военного суда в Петербурге.

О том, чтобы в процессе участвовало трое судей, попросила сама Дарья Трепова. Она посчитала, что так будет достигнута большая объективность суда.

Ранее «Ъ-СПб» сообщил, что Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Дарьи Треповой. Ее обвиняют по трем статьям УК РФ: о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205), о незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1), об использовании заведомо поддельного документа (ч. 4 ст. 327) — водительского удостоверения.

Взрыв в петербургском кафе, расположенном на Университетской набережной Васильевского острова, произошел 2 апреля 2023 года. Там в это время проходила встреча военного корреспондента и блогера Максима Фомина, известного под псевдонимом Владлен Татарский, с подписчиками его Telegram-канала. Военкор в результате взрыва погиб, 52 человека получили ранения. По версии следствия, Дарья Трепова принесла на встречу статуэтку, начиненную взрывчаткой, и вручила ее блогеру. Статуэтка взорвалась.