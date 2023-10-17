Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Дарьи Треповой

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Дарьи Треповой, которую обвиняют в причастности к теракту в петербургском кафе и гибели военкора Максима Фомина (псевдоним — Владлен Татарский).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Ее обвиняют по трем статьям УК РФ: о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205), о незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1), об использовании заведомо поддельного документа (ч. 4 ст. 327) — водительского удостоверения. Второго фигуранта дела — Дмитрия Касинцева, который укрывал женщину после взрыва в кафе у себя в квартире — обвиняют по ч. 2 ст. 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления).

Взрыв в петербургском кафе, расположенном на Университетской набережной Васильевского острова, произошел 2 апреля 2023 года. В кафе в это время проходила встреча военного корреспондента и блогера Максима Фомина, известного под псевдонимом Владлен Татарский, со своими читателями. Военкор в результате взрыва погиб, 52 человека получили травмы. По версии следствия, Дарья Трепова принесла на встречу статуэтку, начиненную взрывчаткой, и вручила ее блогеру, затем она взорвалась рядом с ним. Преступление, считают в Следственном комитете РФ, в течение длительного времени готовили на Украине люди, которые выступают против проведения Россией специальной военной операции. Расследование в отношении сообщников госпожи Треповой продолжается.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 10 октября СК завершил расследование.

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