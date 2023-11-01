Мэрия Ярославля не будет продлять отношения с подозреваемым в поджоге директором

Мэрия Ярославля прекратит трудовые отношения с и.о. директора АО «Ярмарки Дзержинского района», экс-депутатом муниципалитета Дмитрием Соколовым. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в комитете по управлению муниципальным имуществом мэрии города (КУМИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэрия Ярославля

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Мэрия Ярославля

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

В настоящее время господин Соколов задержан по подозрению в поджоге ресторана в центре Ярославля. В КУМИ пояснили, что экс-депутат был руководителем МУП «Ярмарки Дзержинского района», которое реорганизовано путем преобразования в АО. 27 октября 2023 года Дмитрий Соколов был назначен исполняющим обязанности единоличного исполнительного органа акционерного общества до первого заседания совета директоров.

«Первый совет директоров вновь созданного общества состоится 07.11.2023, на котором будет избран единоличный исполнительный орган. Вступать в трудовые правоотношения с Соколовым Д.С. мэрия города Ярославля не планирует»,— сообщили «Ъ-Ярославль» в КУМИ мэрии Ярославля.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что, по версии защиты, причиной поджога стал бытовой конфликт.

Антон Голицын