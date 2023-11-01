Посол в Израиле заявил о пяти-шести пленных россиянах в секторе Газа

В заложниках «Хамаса» находятся до шести человек с российским гражданством. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Уже речь можем вести не о двух, а до пяти, а, может быть, и шесть граждан России предположительно удерживаются там... У нас есть понимание по крайней мере об одной женщине, гражданке России, сейчас мы активно работаем над тем, чтобы установить механизм ее передачи»,— сказал посол (цитата по «РИА Новости»).

Израильское издание Ynet 26 октября также писало, что среди пленных в секторе Газа находятся шесть россиян. Господин Викторов ранее предполагал, что «Хамас» держит в заложниках трех граждан России.

Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари 29 октября заявил, что подтвержденное количество заложников в Газе возросло до 239 человек. Накануне группировка «Хамас» сообщила о готовности в ближайшие дни освободить нескольких пленных.

Петр Бузлаев