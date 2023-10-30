AFP: израильские танки замечены на окраине Газы

Танки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) были замечены на окраине города Газа, который является крупнейшим населенным пунктом сектора Газа, сообщает AFP со ссылкой на очевидцев. По их словам, танки перекрыли главную дорогу, связывающую северные и южные районы анклава.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein , Reuters Фото: Evelyn Hockstein , Reuters

Представитель израильской армии Даниэль Хагари, слова которого приводит Reuters, в ходе брифинга заявил, что ЦАХАЛ действует в соответствии с планом и постепенно продвигается вперед. Комментировать местоположение наземных войск ЦАХАЛа после появления информации о движении танков по главной дороге Газы господин Хагари не стал.

Война между Израилем и боевиками палестинского движения «Хамас», которые контролируют сектор Газа, продолжается с 7 октября. Она началась с обстрела палестинским движением израильских территорий сотнями ракет, вторжением в некоторые населенные пункты и взятием заложников. Израиль в ответ начал военную операцию и заявил о подготовке к наземным боям.

Израильские сухопутные силы вошли в сектор Газа вечером 27 октября. Командование ЦАХАЛа подчеркивало, что это не новая наземная операция, а расширение начатых ранее. По последним данным, в результате боевых действий погибло более 1,4 тыс. израильтян и граждан других стран, около 5,5 тыс. получило ранения и еще около 230 оказалось в заложниках в секторе Газа. Минздрав сектора Газа сообщал о 8 тыс. погибших и минимум 18,5 тыс. пострадавших.

Подробнее — в материале «Ъ» «Война за кто кого».