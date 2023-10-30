Госканал Чечни обратил внимание на фейк о прилете в аэропорт Грозного рейса из Израиля

В соцсетях распространяют фейк о прилете в аэропорт Грозного рейса из Израиля. На это обратил внимание ЧГТРК «Грозный» (государственная телерадиокомпания).

«Данная информация не соответствует действительности. Призываем не распространять недостоверную информацию, вброшенную с провокационными целями»,— говорится в сообщении ЧГТРК «Грозный» в Telegram.

Сообщение появилось на фоне беспорядков в аэропорту Махачкалы. В Дагестане протестующие против прибытия рейса из Тель-Авива ворвались в аэропорт. Его работа из-за этого приостановлена. Больше 20 полицейских и протестующих получили ранения. Действия протестующих раскритиковали глава Дагестана Сергей Меликов, федеральный и региональный омбудсмены, религиозные деятели и организации.

О реакции на события в Махачкале — в материале «Ъ» «"Мы доверяем власти и надеемся на нее"».

Леонид Уварчев