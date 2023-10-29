Кадыров: 170 бойцов ЧВК «Вагнер» перешли в «Ахмат»

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что 170 бойцов ЧВК «Вагнер» вошли в состав «Ахмата». О переходе «вагнеровцев» на службу в «Ахмат» рассказал накануне командир базирующегося в Чечне подразделения Апты Алаудинов. Число перешедших в «Ахмат» бойцов «Вагнера» он не называл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Бывшие бойцы ЧВК "Вагнер" переходят на службу в состав элитного спецназа "Ахмат". В очередной группе, изъявившей желание продолжить службу в рядах нашего подразделения, более 170 воинов, имеющих богатый опыт ведения боевых действий как на территории Донбасса и Украины, так и в других горячих точках»,— написал Рамзан Кадыров в Telegram.

По словам главы Чечни, бойцы «Вагнера» переходили в «Ахмат» и раньше, но сейчас речь идет «о массовом пополнении личного состава».

Апты Алаудинов говорил, что среди пришедших в «Ахмат» есть и командиры «Вагнера». По его словам, «вагнеровцы» выбирают «Ахмат» из-за схожего уклада отношений между командирами и служащими в подразделении, а также из-за высокого уровня обеспечения подразделения всем необходимым для ведения боевых действий.

После мятежа основателя ЧВК «Вагнер» 23–24 июня президент Владимир Путин предложил участникам частной военной компании подписать контракт с Минобороны или «уйти в Белоруссию».

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Анастасия Ларина