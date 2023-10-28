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Коммерсантъ FM
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Командир «Ахмата» заявил о массовом пополнении подразделения бойцами «Вагнера»

Командир специального отряда «Ахмат» Апты Алаудинов рассказал «РИА Новости», что бойцы ЧВК «Вагнер» переходят в подразделения спецназа и прибывают в зону спецоперации на Украине. По его словам, вагнеровцы переходили к нему и раньше, но сейчас «пошло массовое пополнение» из отрядов этой частной военной компании.

Фото: телеграм-канал Рамзана Кадырова

Фото: телеграм-канал Рамзана Кадырова

По словам Апты Алаудинова, среди переходящих в «Ахмат» есть и командиры — имен он не назвал. По его словам, бойцы ЧВК выбирают «Ахмат» из-за похожего уклада между командирами и служащими в подразделении, а также из-за высокого уровня обеспечения «Ахмата» необходимым для ведения боевых действий.

Господин Алаудинов назвал участников «Вагнера» героями, к которым он всегда «относился с очень большим уважением». По его словам, бойцы «Вагнера» относились к «Ахмату» с таким же уважением, поскольку оба формирования неоднократно оказывались рядом друг с другом в ходе боевых действий.

После вооруженного мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина 23–24 июня президент Владимир Путин предложил участникам ЧВК подписать контракт с Минобороны или «уйти в Белоруссию». В июле стало известно, что вагнеровцы расположились в лагере в районе белорусской деревни Осиповичи — там они обучали белорусских военных.

23 августа в Тверской области разбился частный самолет Embraer Legacy 600, на борту которого были Евгений Пригожин и командир ЧВК Дмитрий Уткин. Все десять находившихся на борту человек погибли.

Полина Мотызлевская

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