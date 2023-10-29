Вучич: отказ Сербии от санкций против России усилил репутацию страны

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что отказ Белграда от введения санкций против России усилил репутацию страны как свободной и независимой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Не забывайте, мы — единственная страна во всей Европе, которая порядка двух лет не вводит санкции против РФ. Сербия таким образом усилила репутацию свободной и независимой страны, которая проводит собственную политику»,— сказал президент в эфире телеканала TV Prva (цитата по ТАСС).

Господин Вучич подчеркнул, что ситуация, связанная с санкционным вопросом, очень напряженная и становится все труднее. Он пообещал, что сообщит своим гражданам, когда Сербия уже не сможет воздерживаться от введения санкций против России.

Ранее президент Сербии жаловался, что на его страну усиливают внешнее давление из-за Украины. Он неоднократно отказывался вводить санкции против России после начала военной операции на Украине, потому что считает их безрезультатными. Он также убежден, что Запад не сможет победить Россию на поле боя.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».