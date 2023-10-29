Движение по Крымскому мосту перекрывали в обе стороны

Движение по Крымскому мосту со стороны Керчи было перекрыто по состоянию на 11:30 мск, со стороны Тамани — по состоянию на 12:26 мск. В 13:05 мск движение в обе стороны было восстановлено. Об этом сообщил информационный центр по Крымскому мосту.

Сегодня ночью, 29 октября, Минобороны России сообщило об уничтожении 36 БПЛА над акваторией Черного моря и северо-западной частью Крыма. Спустя некоторое время власти Краснодарского края сообщили о пожаре на территории Афипского НПЗ. Telegram-каналы опубликовали видео очевидцев, которые утверждают, что слышали взрыв перед пожаром.

Сегодня примерно в 11:30 мск губернатор соседней Ростовской области Василий Голубев сообщал, что системы противовоздушной обороны поразили цель. Позднее он уточнил, что несколько обломков сбитого беспилотника упали в Первомайском районе Ростова, нанеся повреждения имуществу.