ВОЗ и «Врачи без границ» потеряли связь со своими сотрудниками в секторе Газа

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) полностью потеряла связь с сотрудниками, медучреждениями и партнерами по гуманитарным миссиям в секторе Газа. Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус. Аналогичная ситуация произошла в организации «Врачи без границ».

«Эта блокада заставляет меня серьезно беспокоиться за их безопасность (сотрудников и партнеров.— "Ъ") и за риски для здоровья уязвимых пациентов. Мы призываем к немедленной защите всех гражданских лиц и к обеспечению полного гуманитарного доступа»,— написал господин Гебреисус в соцсети X.

«Врачи без границ» сообщили о потере связи с сотрудниками на своей странице в соцсети X. «Мы призываем к безоговорочной защите всех медучреждений, персонала и гражданского населения в секторе Газа»,— говорится в сообщении.

Сектор Газа остался без связи из-за бомбардировок, заявила ранее палестинская телекоммуникационная компания Jawwal. Утверждается, что Израиль «разрушил все оставшиеся маршруты, которые соединяли сектор Газа с внешним миром».

О подготовке Израиля к наступательным действиям — в колонке корреспондента «Ъ» Марианны Беленькой.

Леонид Уварчев