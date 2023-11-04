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Коммерсантъ FM
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Инвесторы голодны до еды будущего

Какие направления foodtech наиболее привлекательны для вложений

При слове foodtech большинство подумает о сервисах доставки еды из ресторанов или продуктов из магазина. Однако на самом деле этот сектор, включающий различные технологии в сфере производства еды и общественного питания, намного шире. Сюда относятся самые разные направления — от производства заменителей мяса до роботов на кухне и переработки пищевого мусора. И компании этого сектора не теряют привлекательности для инвесторов даже в условиях сокращения инвестиций во всех сферах.

Фото: Charles Krupa / AP

Фото: Charles Krupa / AP

В середине октября исследовательская компания PitchBook опубликовала обзор рынка foodtech за 2023 год, рассматривая его с точки зрения привлекательности для венчурных инвесторов. По подсчетам экспертов PitchBook, за 12 месяцев к июню текущего года foodtech-компании привлекли венчурные инвестиции 1225 раз. Объем инвестиций составил около $11 млрд.

Инвестиционная активность в этом секторе снизилась за год — на 39% по числу сделок и на 75% по их объему. Однако это отражает общее снижение в самых разных сферах экономики в условиях макроэкономической нестабильности и волатильности на рынках, а не какие-то специфические проблемы foodtech-сектора.

При этом в PitchBook отмечают признаки улучшения. Во втором квартале текущего года число таких сделок выросло в сравнении с первым выросло на 13%. Правда, их сумма чуть снизилась — с $2,3 млрд до $2,2 млрд.

Тем не менее аналитики PitchBook считают, что некоторый рост числа сделок может быть ранним признаком возращения интереса инвесторов к сектору.

Пиковым же для инвестиций в foodtech остается 2021 год, когда число сделок превысило 1,6 тыс., а их сумма — $38 млрд. Как отметил партнер McKinsey Том Бреннан, за последнее десятилетие объем венчурных инвестиций в foodtech и agritech (сельскохозяйственные технологии) вырос примерно в 20 раз. По его мнению, интерес к инвестициям в эти сферы сохранится даже в нынешней макроэкономической ситуации.

Об интересе к сфере foodtech свидетельствуют не только инвестиции в сами компании этого сектора, но и, например, тот факт, что в сентябре израильский инкубатор для foodtech-стартапов The Kitchen Hub привлек $70 млн и запустил центр для поддержки таких стартапов.

Оборот рынка готовых наборов питания сокращается

Лидером как по числу, так и по объему инвестиций остается самая традиционная сфера — онлайн-торговля в foodtech, то есть все те же сервисы доставки продуктов питания и наборов для приготовления разных блюд, а также доставка еды из ресторанов. Это связано в том числе с тем, что в отличие от многих других секторов, более инновационных и пока лишь развивающихся, такие сервисы существуют не первый год и уже приносят прибыль. Компании этой сферы привлекли венчурные инвестиции 291 раз на общую сумму почти $4 млрд.

Интерес инвесторов (не только венчурных) к этой сфере демонстрирует прошедшее в сентябре IPO американского сервиса доставки еды Instacart. Компания привлекла более $600 млн, а его оценка в первый день торгов достигла $11 млрд.

Еще один сектор foodtech — производство так называемого альтернативного протеина, иначе говоря — различных заменителей мяса. Он занимает второе место по числу инвестиций (270) и по их объему ($2,5 млрд).

Сюда относятся, например, растительные заменители мяса, которые производят из бобов, сейтана (продукта из пшеничной клейковины) и другого сырья такие компании, как Beyond Meat. Одна из компаний, работающих в этой сфере, Meati, привлекла в этом году $172 млн. Она изготавливает котлеты и другие изделия из грибницы. В августе $40 млн получила компания ENOUGH, которая производит заменители мяса из ферментированных грибов. С ней уже сотрудничают такие корпорации, как Unilever и Marks & Spencer.

У Beyond Meat появились конкуренты

Еще одно направление в секторе альтернативного протеина — мясо, искусственно выращиваемое в лабораториях из клеток животных. В отличие от растительных заменителей, которые уже можно встретить во многих магазинах и ресторанах, пока есть только первые примеры такого искусственного мяса. В июне Министерство сельского хозяйства США дало первое разрешение на продажу такого мяса — курятины, созданной компаниями Good Meat и Upside Foods.

В нынешнем году некоторые производители альтернативных видов мяса зафиксировали снижение спроса на него, это связывают с инфляцией и ростом стоимости жизни. Однако в долгосрочной перспективе это направление остается весьма перспективным. По некоторым прогнозам, рынок альтернативного протеина в ближайшие годы будет расти в среднем на 19% в год. И увеличится с $76,3млрд до более чем $423 млрд к 2033 году.

Третье место по инвестициям занимают foodtech-компании, занимающиеся обслуживанием ресторанов и ритейлеров. Это, например, сервисы автоматизации работы ресторанов, роботизация процессов на кухне или создание роботов-доставщиков. Такие компании привлекли инвестиции 236 раз на общую сумму $2,3 млрд.

В прошлом году саудовский стартап Foodics, разрабатывающий системы управления ресторанами, оплаты в них и др., привлек $170 млн. Этот сервис позволяет управлять различными системами ресторана с обычного iPad. Еще один пример такого рода компании — израильский стартап Tastewise, разрабатывающий ИИ-инструмент, который позволяет ресторанам анализировать предпочтения клиентов. Он собирает данные о потребительском поведении, статистике посещения ресторанов и помогает заведениям сделать выводы о предпочтениях посетителей. В прошлом году Tastewise привлек $17 млн.

Более половины заведений обзавелись доставкой

На этой неделе €12 млн привлек немецкий стартап GoodBytz, разработавший роботизированного помощника для повара Robotic Kitchen Assistants. Как отмечают разработчики, роботизированного помощника можно запрограммировать на приготовление разных блюд, например салата «цезарь», рамена, каши и т. д. Такая система уже работает на кухне в одном из сервисов доставки еды в Гамбурге.

К этой сфере примыкают foodtech-сервисы, способствующие цифровизации производства еды. Например, цифровые системы для контроля свежести продуктов, новая и более экологичная упаковка, переработка пищевого мусора и др. Такого рода компании привлекли $800 млн за 128 раундов инвестиций.

Среди компаний этого сектора, например, ThisFish — французский стартап, разрабатывающий ПО для отслеживания происхождения морепродуктов и рыбы, контроля за их качеством и т. д. В апреле он привлек €1,1 млн.

Еще один пример — американский стартап BioVeritas, который путем ферментации перерабатывает различные пищевые отходы, прежде всего поломанные макароны, в ингибитор для выпечки, замедляющий ее заплесневение. В конце прошлого года BioVeritas привлек $65 млн.

Как европейские производители защищенных продуктов ведут борьбу с подделками

Американская компания Afresh в прошлом году привлекла $115 млн. Она помогает магазинам не перерабатывать пищевой мусор, а просто меньше выбрасывать продукты. Компания разработала основанную на ИИ систему, которая позволяет точнее прогнозировать спрос на товары, которые быстро портятся, например фрукты, и не заказывать лишнее. Afresh работает более чем с 3 тыс. магазинов в США, и, по заявлению самой компании, благодаря ее деятельности уже удалось избежать выбрасывания почти 20 млн кг продуктов питания.

Еще один сектор foodtech — биоинженерия еды. Это самые разные новые продукты, функциональные смеси, заменяющие обычные продукты питания, молекулярные разработки в этой сфере. В этой сфере инвестиции превысили $1 млрд (120 сделок).

Немецкий стартап Yfood в апреле привлек $230 млн, значительную часть этой суммы инвестировала корпорация Nestle, которой теперь принадлежит почти 50% в компании. Создатели Yfood придумали своего рода напитки-еду, которые содержат различные витамины и другие необходимые вещества. В компании подчеркивают, что это не протеиновые напитки для спортсменов и что их изобретение не должно заменять все питание — скорее оно может заменить один прием пищи, когда человек торопится, но при этом не хочет перекусывать снеками.

Наконец еще одна сфера — различные сервисы отзывов, подбора ресторанов, персонализации питания и т. д. Компании этой сферы привлекли инвестиции 80 раз на $407 млн. В марте $2,5 млн привлек британский стартап Zoe — он запустил приложение, которое оценивает еду, потребляемую человеком, и дает ему рекомендации по питанию.

Яна Рождественская

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