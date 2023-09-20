Акции Instacart в первый день торгов на NASDAQ после IPO подорожали на 12%

По итогам первого дня биржевых торгов на NASDAQ акции американского сервиса доставки продуктов Instacart поднялись в цене на 12,3%, увеличив общую капитализацию компании до $11 млрд. Еще на прошлой неделе компания, базирующаяся в Сан-Франциско, опубликовала ценовой диапазон для первичного размещения своих акций (IPO) — тогда инвесторы оценили ее в $8,6–9,3 млрд — первые же торги прошли вчера вечером.

Аналитики и инвесторы внимательно следили за размещением Instacart, которое вместе с другим крупным IPO — британского разработчика микропроцессоров Arm — может быть показателем текущего состояния рынка IPO в США. В итоге размещение Arm стало крупнейшим в мире в нынешнем году, а в первый день торгов акции британской компании подскочили в цене на 25%.

С начала года в США состоялось всего 71 IPO, что является минимальным показателем с 2009 года. Однако успешные сентябрьские размещения Instacart и Arm позволяют аналитикам надеяться на скорое восстановление рынка IPO. В интервью Associated Press глава инвестплатформы Linqto Джо Эндосо отметил, что успешные размещения последних дней, в том числе Instacart, могут привлечь на рынок и другие компании. «На мировых финансовых рынках есть оптимизм в отношении потенциального подъема рынка IPO»,— отметил эксперт.

Евгений Хвостик