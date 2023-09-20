Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Акции Instacart в первый день торгов на NASDAQ после IPO подорожали на 12%

По итогам первого дня биржевых торгов на NASDAQ акции американского сервиса доставки продуктов Instacart поднялись в цене на 12,3%, увеличив общую капитализацию компании до $11 млрд. Еще на прошлой неделе компания, базирующаяся в Сан-Франциско, опубликовала ценовой диапазон для первичного размещения своих акций (IPO) — тогда инвесторы оценили ее в $8,6–9,3 млрд — первые же торги прошли вчера вечером.

Аналитики и инвесторы внимательно следили за размещением Instacart, которое вместе с другим крупным IPO — британского разработчика микропроцессоров Arm — может быть показателем текущего состояния рынка IPO в США. В итоге размещение Arm стало крупнейшим в мире в нынешнем году, а в первый день торгов акции британской компании подскочили в цене на 25%.

С начала года в США состоялось всего 71 IPO, что является минимальным показателем с 2009 года. Однако успешные сентябрьские размещения Instacart и Arm позволяют аналитикам надеяться на скорое восстановление рынка IPO. В интервью Associated Press глава инвестплатформы Linqto Джо Эндосо отметил, что успешные размещения последних дней, в том числе Instacart, могут привлечь на рынок и другие компании. «На мировых финансовых рынках есть оптимизм в отношении потенциального подъема рынка IPO»,— отметил эксперт.

Евгений Хвостик

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...