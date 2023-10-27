Главные новости Юга России. Коротко

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

В Волгодонске открыn мост через Сухо-Соленовскую балку. Мостовой переход из двух эстакад протяженностью 1,7 км был построен на год раньше запланированного срока.

В Красном Сулине открыт завод по производству субстрата для теплиц. Компания «Технониколь» в четверг запустила в Красносулинской промышленной зоне завод по производству субстрата из каменной ваты (заменитель почвы) для теплиц стоимостью 530 млн руб. Проектная мощность предприятия составляет 160 тыс. куб. м продукции в год.

Тамара Шевченко возглавила министерство образования Ростовской области. Госпожа Шевченко исполняла обязанности главы ведомства с мая текущего года, когда прежний руководитель ведомства Андрей Фатеев покинул пост, чтобы возглавить администрацию Таганрога.

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ГК «Благо» приобрела АО «ДонМаслоПродукт» в Ростовской области. Производственные мощности АО «ДонМаслоПродукт» были арендованы ГК «Благо» в сентябре прошлого года. Операционная деятельность площадок интегрирована в экосистему нового собственника.

Донские власти планируют комплексное освоение территории аксайских рынков. Власти Ростовской области намерены использовать земли бывших рынков «Атлант», «Алмаз», «Овощной» и «Строительный» для комплексной жилой застройки. Общая территория, подлежащая освоению, составляет 116 га.

Гендиректором завода «Красный котельщик» в Таганроге назначен Михаил Клугман. До назначения на пост генерального директора ПАО ТКЗ «Красный котельщик» Михаил Клугман руководил барнаульским котельным заводом «Сибэнергомаш-БКЗ».

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На Ставрополье повысили штраф за отказ от уплаты курортного сбора. Неплательщика ждет штраф от 3,5 тыс. до 4 тыс. руб. Ранее размер штрафа составлял от 500 до 2 тыс. руб.

Миноритарий отсудил 27 миллионов рублей за выход из бизнеса «Амилко». Бывший совладелец крахмалопаточного завода «Амилко» (Миллерово) Евгений Гладышев отсудил у предприятия 27 млн руб., добившись взыскания компенсации за выход из состава учредителей ООО «Амилко». Господин Гладышев был миноритарным совладельцем предприятия с долей 2%.

Концерн «Покровский» конфискован за коррупционные доходы его бенефициара. Концерн «Покровский» обжалует решение Лабинского городского суда Краснодарского края, который накануне, удовлетворив иск Генпрокуратуры, обратил в доход государства активы бизнесмена Андрея Коровайко, его партнера Аркадия Чебанова и аффилированных с ними предприятий, оцениваемых в 100 млрд руб.

Власти Ростова сообщили о наличии в городе укрытий для 2,5 млн человек. В донской столице сегодня имеются 2182 заглубленных помещения в многоквартирных домах вместимостью 2,3 млн человек и 457 укрытий в социальных объектах вместимостью 256 355 тыс. человек. Список заглубленных помещений опубликован на сайте администрации города.

В Ставрополе благоустроили пешеходную зону проспекта Октябрьской Революции. В пешеходной зоне проспекта были разбиты газоны, высажены 1,3 тыс. деревьев и кустарников, а также более 16 тыс. цветов – магнолий, гортензий, форзиции. Также была установлена интерактивная доска у Аллеи Почетных граждан города и обновлены пилоны с барельефами.

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«Благотворительный Фонд И.И.Саввиди» передал дом Фаины Раневской музею Таганрога. Министерство культуры региона подготовило дорожную карту по созданию и развитию музея актрисы в ее доме. Музей станет структурным подразделением Таганрогского музея-заповедника. Открыть учреждение планируют в 2028 году.