На Ставрополье повысили штраф за отказ от уплаты курортного сбора

Дума Ставропольского края внесла изменения в закон «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае», увеличив размер штрафа за отказ от уплаты курортного сбора, сообщает пресс-служба парламента.

«За отказ от уплаты курортного сбора неплательщика ждет штраф от 3,5 тыс. до 4 тыс. руб. Такая мера распространяется только на отдыхающих, прибывших на Ставрополье из других регионов страны»,— цитирует пресс-служба председателя Думы Николая Великданя.

Ранее размер штрафа составлял от 500 до 2 тыс. руб.

Курортный сбор действует в Ставропольском крае с 2018 года. Средства полученные от туристов идут на развитие курортной инфраструктуры. Эксперимент реализуют в городах Кавказских Минеральных Вод. Сегодня курортный сбор составляет 100 руб. в сутки, от него освобождены 19 льготных категорий граждан.

«За девять месяцев 2023 года на Ставрополье курортный сбор уплатили 69 477 отдыхающих, при этом количество льготников составило 9252 человека, отказались от уплаты – 587 граждан»,— отмечает пресс-служба парламента края.

Анастасия Назарова