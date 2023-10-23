Гендиректором завода «Красный котельщик» в Таганроге назначен Михаил Клугман

Совет директоров ПАО ТКЗ «Красный котельщик» принял решение о назначении Михаила Клугмана генеральным директором предприятия, сообщает пресс-служба завода. На этом посту он сменил Александра Тараканова, руководившего предприятием четыре года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ПАО ТКЗ «Красный котельщик» Фото: Пресс-служба ПАО ТКЗ «Красный котельщик»

Михаилу Клугману 60 лет. Он с отличием закончил Челябинский политехнический институт по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструмент». Также имеет диплом Всероссийского заочного финансово-экономического института по специальности «Финансы и кредит».

С 1985 по 2000 годы трудился в машиностроительной отрасли, затем до 2016 года работал на руководящих должностях в финансовой сфере. До назначения на пост генерального директора ПАО ТКЗ «Красный котельщик» Михаил Клугман руководил барнаульским котельным заводом «Сибэнергомаш-БКЗ».

Анастасия Назарова