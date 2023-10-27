«Благотворительный Фонд И.И.Саввиди» передал дом Фаины Раневской музею Таганрога

«Благотворительный фонд И.И.Саввиди» передал дом актрисы Фаины Раневской Таганрогскому государственному литературному и историко-архитектурному музею-заповеднику, сообщает пресс-служба правительства региона. Церемония подписания договора дарения прошла в Ростовском областном музее краеведения 26 октября.

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В сообщении властей отмечается, что министерство культуры региона подготовило дорожную карту по созданию и развитию объекта. Музей станет структурным подразделением Таганрогского музея-заповедника. Открыть учреждение планируют в 2028 году.

«''Благотворительный Фонд И.И.Саввиди'' провел масштабный комплекс работ по выкупу квартир у собственников, проживавших в этом доме, переводу помещений в нежилой фонд, обеспечению сохранности исторического особняка. На эти цели фондом направлено более 50 млн руб. собственных средств,– цитирует пресс-служба правительства президента Фонда Лидию Татанову.

Напомним, организация выкупила квартиры в доме на ул. Фрунзе,10 в 2016 году. Планировалось открыть музей в 2019, но сроки были сдвинуты из-за урегулирования имущественных вопросов, а затем и пандемии коронавируса.

На этой неделе Законодательное собрание Ростовской области приняло решение о выделении 108 млн руб. на создание музея Фаины Раневской в Таганроге, в доме, где она жила.

Анастасия Назарова