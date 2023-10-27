Катар назвал очень трудными переговоры по освобождению заложников в Газе

Катар ведет очень трудные тяжелые переговоры по освобождению заложников, удерживаемых «Хамасом» в секторе Газа, заявил глава МИД Мухаммед бен Абдель Азиз аль-Хулайфи. При посредничестве Катара и Египта уже освободили четырех заложниц.

«Мы ведем очень, очень трудные переговоры. И при этом насилие увеличивается с каждым днем, и бомбардировки продолжаются каждый день, и наша задача становится еще более сложной»,— заявил господин аль-Хулайфи в интервью телеканалу Sky News.

На уточняющий вопрос, осложнится ли ситуация, если Израиль начнет наземную операцию в Газе, глава катарского МИДа ответил: «Любая эскалация сделает нашу работу еще сложнее».

Война Израиля и палестинского движения «Хамас» идет с 7 октября. По данным Армии обороны Израиля, в секторе Газа находятся 224 заложника. Как сообщали The Wall Street Journal чиновники, переговоры США, Израиля и Катара с «Хамасом» о 50 заложниках провалились. Вчера, 26 октября, Москву посетил член политбюро «Хамаса» Абу Марзук и провел переговоры с российскими дипломатами. МИД Израиля осудил его визит.

Подробности — в публикации «Ъ» «Москва встретилась с "Хамасом" лицом к лицу».

Лаура Кеффер